時力扎根南台推4人參選議員 今首辦大型募款餐會

2018-05-05 21:12 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



時代力量今年不缺席地方議會議員選舉，在高雄、台南、澎湖共推出了4人參選。時代力量今天在高雄市海寶國際大飯店舉辦第一場募款餐會，席開50桌；黨主席黃國昌表示，今年對時代力量是關鍵的一年，希望透過這些新世代帶入力量，讓台灣社會看到時代力量向下扎根的決心，盼選民也給時代力量改變地方政治的機會。

時代力量在南台灣推出的議員參選人，有要在高雄市三民區參選的林于凱，要在高雄市左營、楠梓區參選的林子盟、在台南市永康區參選的林易瑩，以及在澎湖馬公第一選區參選縣議員的澎湖子弟蔡尚至。

黃國昌說，做為一個年輕的政黨，所有時代力量的夥伴們都深刻了解到所背負的期待和必須要面臨的考驗；5位立委走入國會，在113席的立委當中，每一次表決都會輸，但是總是要求自己，在一次又一次推出法案的過程當中，向社會宣示時力希望達成的理想，向社會證明時力是有論述能力、而且不會被財團收買的政黨。

黃國昌表示，過去這兩年時代力量一路走來，相信、也要求自己，從創黨以來的理想從來沒有改變過，從來沒有退縮過；今年對時代力量是關鍵的一年，希望把優秀的年輕人都送到地方議會當中，透過這些新血帶入的理想，透過這些新世代帶入的力量，希望讓台灣社會看到時代力量向下扎根的決心，盼大家也給時代力量改變地方政治的機會，這些年輕人背負時代力量的使命，時力最大的任務就是把他們送進地方議會。

林于凱是高雄市三民區的子弟，通過高考，曾在行政院農委會和高雄市政府當7年公務員，他相信政治界非常需要有公務實務經驗的人來建立公民社會的信任，並推動實質改革。

林子盟是醫師，也是高醫校友，他看到醫界許多前輩從政，正是抱著不只是醫治個別病人、更要改善社會環境的理想，投身政治推動改革對社會帶來的正面影響也許會比從醫更大。

林易瑩自成大政治系畢業，現就讀成大政治經濟研究所。她說，大學時期就曾參與很多重要的社會運動與校園改革運動，如今有機會投入政治志業，希望實現公義理想。

澎湖土生土長的蔡尚志認為目前的議會無法有效監督海灣垃圾等諸多議題，所以希望有機會在澎湖推動公開透明乾淨的議會、培育在地人才、復育環境、保育海洋生態。

高市前衛生局長、醫師陳永興為時代力量和南台灣5位參選人打氣，肯定時代力量在國會雖然只有5席，卻發揮了超越5席的力量，期待時代力量能夠把這股力量也帶入地方議會。

立委徐永明表示，2016年立委選舉中，時代力量喊出「人民的立法院」口號，成功送入5席立委，並盡力達成「公開透明、強力監督」目標，未來希望把更多優秀的人選送入地方議會，達成「人民的縣議會」、「人民的市議會」。