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台大學代會議長：管中閔違法兼職事證明確

柯P、蘇貞昌伸援手 屏東農民直呼「好洋蔥」

2018-05-05 18:51聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東恆春半島洋蔥今年因產量過剩又和中部產區撞期，收購價崩跌、農民叫苦不已；昨天先有台北市長柯文哲在臉書po文，說用公關費跟屏東產區買了500袋分送社福機構加菜用，今天蘇貞昌出現在屏東縣政府於新北市的展售會場，以老縣長身分熱力促銷，都讓屏東農友直呼「好洋蔥」。

柯文哲PO文說，來自屏東縣的立委莊瑞雄告訴他恆春洋蔥產量過剩，價格崩跌，農民唉唉叫，他平時公關費不多，還有剩一些，就跟屏東產區買了500袋，請社會局分送社福機構，也算幫他們加菜；「我能幫多少算多少，希望大家多多支持台灣的農民，也給社福機構多一點溫暖」。

「老縣長」蘇貞昌今天出席屏東縣政府在新北市淡水捷運站後方廣場舉行的農產品展售活動，衝高現場人氣；他表示過去在縣長任內，曾帶隊北上推廣屏東優質農產品，讓北部鄉親品嚐到產地直送的農產品，加深印象，「屏東洋蔥甘甜爽口、愛文芒果香甜多汁」，就是好吃。

屏東縣政府農業處表示，今年屏東洋蔥種植面積有607公頃，較去年增加120公頃，主要產區在枋山、車城與恆春，總產量約3萬2000公噸，恆春半島陽光充足，加上在地特殊季節性的落山風，生產出的洋蔥其口味與其縣市大不同，屏東洋蔥的蔥味及蔥勁十足，另外，香蕉、鳳梨、芋頭和愛文芒果等特色農產品，現在正是產季。

蘇貞昌今天在新北市展售會場以「老縣長」身分為屏東縣特色農產品熱力行銷，讓農友備感...
蘇貞昌今天在新北市展售會場以「老縣長」身分為屏東縣特色農產品熱力行銷，讓農友備感窩心。記者潘欣中／翻攝
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