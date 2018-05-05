柯P、蘇貞昌伸援手 屏東農民直呼「好洋蔥」

2018-05-05 18:51 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東恆春半島洋蔥今年因產量過剩又和中部產區撞期，收購價崩跌、農民叫苦不已；昨天先有台北市長柯文哲在臉書po文，說用公關費跟屏東產區買了500袋分送社福機構加菜用，今天蘇貞昌出現在屏東縣政府於新北市的展售會場，以老縣長身分熱力促銷，都讓屏東農友直呼「好洋蔥」。

柯文哲PO文說，來自屏東縣的立委莊瑞雄告訴他恆春洋蔥產量過剩，價格崩跌，農民唉唉叫，他平時公關費不多，還有剩一些，就跟屏東產區買了500袋，請社會局分送社福機構，也算幫他們加菜；「我能幫多少算多少，希望大家多多支持台灣的農民，也給社福機構多一點溫暖」。

「老縣長」蘇貞昌今天出席屏東縣政府在新北市淡水捷運站後方廣場舉行的農產品展售活動，衝高現場人氣；他表示過去在縣長任內，曾帶隊北上推廣屏東優質農產品，讓北部鄉親品嚐到產地直送的農產品，加深印象，「屏東洋蔥甘甜爽口、愛文芒果香甜多汁」，就是好吃。