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台大新五四運動推擠衝突學生提告 前外交官：沒打人！

肢障父用嘴幫換尿布 長大後回報照護

2018-05-05 22:42中央社 高雄5日電

「小時候爸爸用嘴幫我換尿布，現在長大了換我照顧他」。高雄市三信家商二年級學生柯聖懷今天推著因小兒麻痺雙腳不良於行的父親柯宏輝領獎，感念父親含辛茹苦的照顧。

高雄市教育局舉行「高雄市107年度各級學校慈孝家庭楷模頒獎典禮」，就讀高雄市三信家商資料處理科的柯聖懷獲獎，他推著乘坐輪椅的柯宏輝出席領獎，導師也陪伴出席分享喜悅，讚許孩子很聰明、聽話孝順。

柯宏輝表示，他因小兒麻痺除了雙腳不良於行，左手也萎縮無力，幫柯聖懷換尿布時，只有一隻手能擦大小便，擦乾淨後也只有一隻手抓住孩子亂動的腳，再用嘴巴咬著尿布，並用頭朝著尿布往上頂再包好。換好後已滿身大汗。

柯宏輝也曝料柯聖懷有一次要幫他拿藥，當時從旗山坐車到高雄火車站，因錯過班車和為了省錢，就從火車站徒步走到鳥松高雄長庚醫院，被他責怪很危險。

柯聖懷趴在柯宏輝的輪椅旁，靜靜地聽著，想要多聽些小時候爸爸照顧他的往事，臉上卻又露出不好意思的笑容。

柯聖懷出生後就由柯宏輝獨自照顧長大，父子倆相依為命，兩人的感情要好到好像兄弟，一個眼神就知道對方的心意，而小時候抱著柯聖懷坐在輪椅出遊，成為父子最快樂的回憶。

柯聖懷說，從小由爸爸把屎把尿帶大，尿布還用嘴咬著才能換上，現在長大了換他來照顧爸爸。

柯聖懷也會幫爸爸洗澡和擦背，柯宏輝有孝順的兒子萬事足，與導師一再鼓勵對資訊軟體有高度興趣的柯聖懷，一定要再往上深造，如願成為資訊工程師。

小兒麻痺省錢長庚
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