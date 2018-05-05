當年少見女運將 慈母不畏嘲諷拉拔女兒長大

2018-05-05 16:32 中央社 高雄5日電



兩位母親林淇嫻和蔡林速，分別養育三名女兒、六名千金，在女兒各自事業有成和家庭美滿後，擔任志工回饋社會，女兒們都豎起大拇指讚頌媽媽是孩子們的典範，更在平凡中見偉大。

高雄市社會局今天舉辦民國107年高雄市母親節美力媽媽頒獎典禮，獲獎的林淇嫻和蔡林速由家屬陪同出席領獎與分享喜悅。

70歲的林淇嫻因丈夫未曾負擔家庭生計，她母兼父職，當年擔任女運將開計程車獨自撫養三名女兒長大。

在當時的年代少見女性以開計程車為業，女兒們憶起媽媽從68年開始開計程車，當時高雄市女性司機幾乎只有個位數，在重男輕女的舊思維和治安相對不佳的狀況下，常被投以異樣眼光和冷言冷語嘲諷。

為了能讓女兒三餐溫飽，林淇嫻每天早出晚歸，全年無休，開著計程車在大街小巷拚命工作，省吃儉用，每天開車辛苦賺回來的錢都存起來，等到要買菜或是孩子繳學費的時候才拿出來用。

林淇嫻的女運將生涯曾遭遇驚險經歷，女兒們回憶往事，表示媽媽曾遇到幾次被搶劫的經驗，印象最深的一次是晚上載客，乘客說正在跑路，拿出一把刀叫媽媽把身上的錢全部交出來，當時媽媽沒有反抗，也把全身的錢都交出才順利脫困。

女兒們說，媽媽事後表示當時心裡只有一個想法，就是不能出事，因為家裡還有三個幼小的女兒在等著，如果出事了，孩子們怎麼辦。道盡了一個獨力養育孩子的媽媽心聲。

林淇嫻也曾被酒駕闖紅燈的駕駛撞上，在醫院救治一個星期。女兒們說，當時媽媽想的不是傷勢，而是車子壞了未來怎麼辦。在三個女兒強力的阻止下才打消要繼續開計程車的念頭。

二女兒今天想起歷歷在目的往事，一開口說到「媽媽」兩個字，眼淚就不禁奪眶而出。

女兒們認為媽媽為這個家已付出太多，且三個女兒都已成家立業，該是好好孝順媽媽，讓媽媽享受晚年的時光。林淇嫻閒不下來，選擇當義工，也熱心參與地方公益做善事。

林淇嫻表示，她常對孩子說雖然日子辛苦，但堅持要給最好的教育，希望長大後能出人頭地，並抱持著取之於社會，用之於社會的心，有機會就要回饋社會。

73歲的蔡林速則養育六千金，因先生蔡新榮任職小學教師，分發任教的學校較遠而早出晚歸，蔡林速只有一肩扛起繁忙的家務，專心操持這個大家庭讓先生無後顧之憂。當時一家老小共10人，食指浩繁，每到用餐時刻讓蔡林速更是忙碌。

蔡林速回憶當年的情景，她說，雖然像陀螺一樣從早忙到晚，但每到晚上全家團聚時，看著一家子談笑見聞，一身疲憊都不見了。

孩子漸漸長大獨立，蔡林速稍微可卸下重擔時也閒不下來，81年獲悉學區的國小招募第一期導護志工，她當下二話不說立即加入，協助維護學童上下學安全，遇有叛逆學生就耐心勸導，至今由「導護媽媽」變成了「導護奶奶」，並擔任歷史博物館志工，以及社區發展協會理事，關注社區環境和事務。

六千金分別從事科技、資訊、生態、教育、管理和金融等職業，事業有成，各自發揮所長貢獻社會，蔡林速說，希望女兒們各以所學專長貢獻社會，她也要盡所能回饋社會和學校。