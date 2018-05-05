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東港琉球10道經典美食 限量百桌動作要快

2018-05-05 08:26聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東黑鮪魚文化觀光季即將登場，縣府前年推出的東港、琉球美食大賞，兩地經典美食小吃一次滿足，頗受好評，今年東琉美食大賞定6月16日晚上6時在東港東隆宮前廣場設宴，每人能享用10道東港及小琉球風味美食，限量100桌、每桌3000元，今天起在官網開放預訂報名網址：https://goo.gl/Dvefqj。

縣府觀光傳播處長黃建嘉說，6月16日登場的美食大賞，現場安排樂團表演，在廟埕前讓家族親朋好友齊聚一桌，共享在地美味佳餚，展現「辦桌」的熱鬧歡愉氛圍；今年美食大賞挑選的10道特色料理，道道都是在地小吃精華，也是遊客必吃的經典美食。

他說，包括小琉球手工麻花捲、小琉球古早味炒米粉、東港海味三寶拼盤（生魚片+櫻花蝦+油魚子）、現撈新鮮活跳蝦、櫻花蝦米糕、瑞字號旗魚黑輪、涼拌大鵬灣水雲菜、經典東港肉粿、東隆堂龜苓膏、正宗旗魚丸湯、東港雙糕潤等。

觀傳處表示，今年黑鮪魚季開幕晚會本月12日晚上6時在東港鎮東隆宮前廣場辦舉辦，由音樂鬼才盧廣仲擔任壓軸演出以及饒舌詩人蛋堡、全能唱作新人王J.Sheon、文青唱將吳汶芳、王大文、賴慈泓、孫盛希等歌手熱情開唱，周邊東港光復路水道並結合燈景裝飾藝術，將東港打造成絢麗奪目的不夜城。

黑鮪魚季活動期間還有廟埕電影院，將於東港東隆宮前播放「漂港」電影口碑場，讓人重溫廟埕前觀賞電影的趣味該片以東港地區為場景拍攝，融合劇情、呈現東港漁港風土人情；另有漁創、選物、輕食等攤位文創市集，和包含美食小旅行、廟宇老街體驗文化等路線的社區小旅行；詳情可至縣府官網或「屏東縣政府觀光傳播處」臉書粉絲頁查詢。

屏東東港、琉球美食大賞的10道在地特色料理，道道是在地小吃精華，也是遊客必吃的經...
屏東東港、琉球美食大賞的10道在地特色料理，道道是在地小吃精華，也是遊客必吃的經典美食。記者潘欣中／翻攝
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東港小琉球
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