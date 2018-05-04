好好吃故事車到屏東 學童嚐米其林級洋蔥

2018-05-04 20:48 中央社 屏東縣4日電



信誼基金會與永豐餘生技聯手的「好好吃故事車」行動餐車，今天從屏東車城國小溫泉分校首發，小朋友品嚐到米其林級洋蔥料理，多說「洋蔥也可以這麼好吃」。

由信誼基金會40年兒童教育與永豐餘生技 Greenand Safe食物管理專業聯手打造的「好好吃故事車」行動餐車全台走透透活動，要開往各縣市偏鄉學校，今天從屏東車城國小溫泉分校首發，同時邀請射寮及保力分校總共約100名學生參加。

活動內容以恆春在地食材洋蔥為主軸，設計3項活動，科普活動由信誼基金會執行長林永騰帶領，讓學童觀察洋蔥細胞、檢測食材澱粉成分；另由永豐餘生技總經理何奕佳親自為學童說洋蔥的故事，採用的是信誼「好好吃故事書」系列圖畫書「愛吹風的洋蔥」繪本。

最後，由米其林一星主廚林泉烹飪洋蔥沙拉等各式特色料理，讓孩子們感受在地食材洋蔥所做出來的精緻料理，林泉手下一盤盤精緻米其林級洋蔥料理端上桌時，小朋友們興奮、迫不及待的品嚐，小朋友說，「和家裡的洋蔥炒蛋完全不同」、「洋蔥也能這麼好吃」。

何奕佳說，台灣氣候環境得天獨厚，也生產出許多好的食材，只要用心開發，就能做出頂級的美味料理，屏東洋蔥在落山風的環境中生長，植物為了生存把營養留住，導致屏東洋蔥外觀雖較醜，但甜度可達10度，是別的地方所沒有的，可帶給孩子更多食育及在地特色知識。

「逆風下成長的洋蔥，更能展現強韌的生命力」，出身車城鄉的屏東縣長潘孟安表示，他自己也是看著洋蔥長大，對恆春半島的孩子來說，洋蔥是經濟不可或缺的農作，這次活動結合產官學讓學童了解「從產地到餐桌」的過程，讓食農教育理念能夠萌芽、發展、茁壯。

潘孟安說，這次活動時間點剛剛好，正好是洋蔥採收期，也是洋蔥產銷遇到問題的時候，這個活動剛好協助恆春洋蔥的促銷。