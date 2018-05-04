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拔管風波延燒：只有校董作主，哪來校園民主？

不讓「教練爸」漏氣 東港高中全中運穿金戴銀

2018-05-04 16:26聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東縣東港高中在今年全中運繳出亮眼成績，高二吳宗倫、尤雋硯均以破個人紀錄的成績分別奪下標槍、鏈球金、銀牌，2人去年中運同是第6名，今年成績大躍進，在平日揮汗苦練外，背後還有段「一家人同住」感人故事，2人說：「教練王博顯因為我們成了7個小孩的爸，當兒子的不拿出好成績怎麼行！」

「這個大家庭，讓我們有安定感，可以無憂無慮地全心投入練習和比賽！」尤雋硯是屏東恆春人，吳宗倫是萬丹人，2人和另3名來自來義、萬巒和高雄林園的體育班同學在校外租屋合作，他們另有4名「室友」，是教練王博顯一家4口；他們說，和教練一家人同住，教練夫婦就像父母般照顧他們，有家的感覺。

尤雋硯說，念恆春國中時就是跟著王博顯練鏈球，2年前得知他轉到東港高中服務，於是追隨教練到東港繼續練習，但教練規定每天6點半要到校晨練，學校沒有宿舍，有自己又不可能通車，開始煩惱住宿問題，教練提議和他同住，還一次找來多人，一下子成了7個小孩的爸爸。

「我沒想過一次要照顧7個孩子！」教練王博顯笑說，過去他當學生時，他的教練也是這樣照顧他的，其實運動員的生活管理及團隊默契培養很重要，所以才會租屋與學生一起住，大家都是出外人，本就該互相扶持。

吳宗倫和尤雋硯去年全中運都拿下第6名，2人自嘲是「雙六兄弟」，別人聽了笑得開心，但2人誓言不能讓「爸爸」漏氣，一定要拚回來，每天上午6點半到校做重訓和技術練習，白天上課，晚上托著疲憊的腳步回家，這個大家庭撫平思鄉情愁，可以全心投入練習和比賽。

尤雋硯在全中運鏈球奪下亞軍。記者潘欣中／翻攝
尤雋硯在全中運鏈球奪下亞軍。記者潘欣中／翻攝
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屏東縣東港高中4名體育班學生和教練王博顯同住，吳宗倫（中右起）、尤雋硯在全中運分...
屏東縣東港高中4名體育班學生和教練王博顯同住，吳宗倫（中右起）、尤雋硯在全中運分別奪下標槍、鏈球金銀牌。記者潘欣中／翻攝
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吳宗倫在全中運標槍奪冠。記者潘欣中／翻攝
吳宗倫在全中運標槍奪冠。記者潘欣中／翻攝
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東港萬丹室友
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