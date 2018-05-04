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獲街友繪佛像感謝 華國興：續救苦救窮

2018-05-04 12:58中央社 高雄4日電

「會以菩薩為榜樣，持續救苦救窮。」人安基金會鳳山平安站站長華國興投入協助街友自立的社工9年，協助貧困街友，想盡辦法幫助他們找到工作。受幫助街友還繪製大型佛像感謝。

擁有企管與社工系學歷的華國興，待人認真客氣、又有正義感。曾於媒體工作的他，有著悲天憫人性格，從小就樂於助人，9年前轉換工作跑道，一頭栽入人安基金會從事幫忙街友等弱勢者的工作。

華國興今天對中央社記者說，人生而沒有貴賤之分，他熱愛助人和幫助街友等工作，也從中體悟到要珍惜人生緣分。

華國興在人安基金會鳳山平安站一待就將近9年，不僅與當地街友打成一片，街友也相當「聽命」他的話，在發放救濟活動中還會貢獻己力，從中協助。

而每年最緊張忙碌的時刻，莫過強烈寒流來襲。華國興除了立即要協調開放街友避寒的處所，還要籌募手套和暖暖包及禦寒大衣等物資；媒體也會接獲他口氣著急的電話，希望多多宣導社會提供避寒處所，因為他不忍看到街友受到寒害。

另外，站長的平日任務主要是提供免費午餐及晚餐給街友等弱勢者。華國興說，站長的一天就是從準備午餐的食材開始。

人安基金會鳳山平安站目前每餐大約都要準備70人至80人份的餐點，需要團結志工的力量一起幫忙，午餐準備完畢之後，緊接著就是準備晚餐食材；空檔時段要協助貧困待拉拔的單親媽媽及待業婦女、街友等弱勢者，提供工作機會或醫療資訊等協助。

籌募援助物資與資源的不易曾讓華國興相當著急，尤其每年農曆春節前，為了要讓街友等弱勢者在溫馨節慶前飽餐一頓的尾牙，都曾讓他難以入眠。

「所做的就是希望使他們的人生，回到正常幸福的道路上。」華國興服務之路走起來不容易，曾經一度身心俱疲，但看到街友等弱勢者的需要獲得滿足，他便甘之如飴。

在服務的對象中，華國興印象最深刻的是一名林姓街友，因年紀大又長期失業到站尋求協助，華國興除了讓他在站內安頓，提供保暖衣物及餐食，也不斷激勵林男要重新自立，最後爭取到畫廊工作的機會。

林男生活穩定後感恩圖報，以專長繪製大幅佛像致贈並感謝協助，讓華國興十分感動和欣慰。他說，能夠讓街友等弱勢者回歸社會，是他最大的動力來源，也是每一位大力支持鳳山平安站的善士、義工的動力來源，自己會持續以菩薩為榜樣，在救苦救窮的道路上持續努力。

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