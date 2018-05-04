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金門縣府：前4個月小三通陸客成長近1成

2018-05-04 13:00中央社 金門縣4日電

金門縣政府今天說，4月29日小三通入境船班幾乎班班客滿，入出境達5512人次，創今年單日新高。其中陸客入境3435人次，占62.3%。此外，前4個月小三通入境陸客成長9.9%。

4月是大陸出遊旺季，今年五一長假提前開跑，4月29日到5月1日小三通入境大廳擠滿人潮。縣政府今天發布新聞指出，依移民署統計資料，4月29日小三通入境船班幾乎班班客滿，當天入出境共7359人次，入境24班次，載運5512人次，創下今年單日入境人數新高。其中，陸客入境3435人次，占62.3%。

縣府指出，統計1到4月小三通入出境累計達57萬4721人次，較去年同期55萬5480人次，成長3.5%。其中台灣旅客33萬515人次（占比57.51%）、陸客23萬890人次，（40.17%）、外籍旅客1萬3316人次（2.32%）。

而前4個月入境旅客中，陸客入境11萬5919人次，較去年同期10萬5472人次，成長9.9%；且落地簽1萬6831人次，比去年同期1萬2135人次，成長38.7%。

觀光處長陳美齡表示，在縣長陳福海積極遊走與爭取下，移民署今年陸續放寬小三通便利措施，包括調降落地簽證費用、放寬小三通個人旅遊不需檢附G簽注、藝文商務交流審查時間縮短為3天、宗教信眾和馬拉松全馬以下、非競賽類海泳得以旅行事由申請等。

內政部長葉俊榮5月1日在金門宣布，放寬中國大陸人民得以小三通旅行事由申請赴金馬澎參加非國際賽事的體育活動，包括馬拉松全馬以上項目、海泳、鐵人三項，自2日起施行。觀光處表示，新措施實施後，可望進一步提升小三通人員往來，並方便辦理活動。

小三通陸客移民
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