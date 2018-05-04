當年打造金門天梯秘境 老兵盼重見天日

2018-05-04 12:59 中央社 金門縣4日電



全球知名的地下坑道醫院—金門花崗石醫院裡的天梯曝光。20層樓高的螺旋梯彷彿直衝雲霄，令人嘆為觀止。老兵期盼天梯早日重見天日；但縣府說，開發金額高，沒人想投資。

花崗石醫院位在金門縣金湖鎮夏興村，坐落在太武山南麓；民國67年起建，69年9月完工啟用，94年7月1日裁撤，走入歷史。

台北科技大學土木系退休教授張守陽69年1月到金門服役，擔任重裝師工兵營營部連排長，奉命開鑿花崗石醫院，從此與金門結緣。

張守陽最近應金門國教團邀請到金門分享開鑿花崗石醫院故事。他說，院內規劃有3條橫向坡道及9條直向坡道，還有一條天梯。坑道全長1800公尺，縱橫連貫四通八達，共有5個坑道出入口。

步入醫院，沿路天花板、地磚殘破不堪，張守陽形容像是古墓奇兵的場景，他認為，如果稍加整理，一定可以成為很特別的景點。

張守揚還介紹逃生用的「天梯」。他說，打造天梯時先鑽孔，再用構工最粗的鋼筋15根打成基座，之後由下往上一層一層爆破。他直言，並未實際丈量天梯高度，但據當時長官說「比台北希爾頓飯店還要高」，研判應該有60公尺，相當20層樓高。

望著天梯彷彿衝入雲霄，令人讚嘆。但由於醫院荒廢20多年，不但主建築內部崩落敗壞，天梯部分，扶手滑動、欄杆鏽蝕、階梯和岩壁石塊散落、大小碎石灑落一地，加上管線脫落懸空高掛，險象環生，最多只能爬兩層樓觀看。

張守陽謙稱自己並不是「鑿山英雄」，他說，這項巨大工程至少靠600多名弟兄分工合作才得以完成，他只是一個小小的螺絲釘，「我只做了一小部分」。

當時台灣十大建設正夯，張守陽寫信回家說，「這裡的工程不輸十大建設」。天梯完工後，有功官兵還獲得特別假。

張守陽是最後驗收者，他說，有一把鑰匙可以打開醫院裡90%的門。完工後，部隊轉往料羅碼頭進行修繕工作；70年3月移防台灣後，張守陽結束在金門15個月的日子。

19年前張守陽曾經回到金門，這次重返舊地，看到衛生福利部金門醫院乾淨明亮、地板華麗。他難掩惆悵地說，難怪花崗石醫院會沒落。

當年，張守陽在夏興過了兩個農曆年。如今回想，他很高興抽中「金馬獎」，他說：「工兵營讓我不虛此生」。

張守陽很希望花崗石醫院能夠重新活化使用，不辜負弟兄袍澤日以繼夜地付出血汗；特別是天梯雄偉壯觀建構不輸國外知名景觀，可以成為金門的新亮點，如果仍像今天暗無天日，「我覺得很痛心」。

花崗石醫院已在94年移撥金門縣政府，縣府財政處長許志忠表示，縣府經常徵求各單位提出空間利用計畫，但由於內部潮濕，設備維護和水電供應所費不貲，很多人看過後打退堂鼓；但為了活化營區，縣府不會停止招商。

陪同張守陽導覽花崗石醫院的柏村國小校長陳為學說，8月1日退休後，他會全力推動將這座全球唯一的地下坑道醫院列入金門重要文史研究景點，與官方合作規劃願景，讓天梯早日重見天日。