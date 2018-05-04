和農藥殘留說掰掰 芒果的生物製劑利器將問市

2018-05-04 07:15 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



芒果是我國重要的經濟果樹，也是外銷果品大宗，最讓果農頭痛的芒果黑斑病及炭疽病，現行仍採化學農藥防治法，也造成農藥殘留是否超標的困擾；高雄農業改良場成功研發以有益的微生物製劑─枯草桿菌KHY8液劑為防治主體，發現可減少病害發生並提高芒果收成，在技術移轉完成前，先在屏東枋山鄉芒果園做應用示範 ，果農瞪大了眼。

目前芒果栽植的慣行防治方式以化學農藥為主，為推動化學農藥減量政策及守護農產品食用安全，農改場投入研發「以有益微生物枯草桿菌KHY8為防治主體的芒果病害綜合管理技術」，實際應用在示範芒果園，發現化學農藥用藥量及病害發生皆大幅減少，產量也佳，因成果顯著，今天在愛文芒果重要產區的枋山鄉辦觀摩會。

高雄農改場長林景和說，枯草桿菌KHY8 菌株來自有機栽培近30年的水稻田區土壤，是本土的有益微生物；它對芒果黑斑病菌、炭疽病菌及水稻稻熱病菌等植物病原真菌及細菌都有良好的抗生活性，並通過大鼠口服及肺急毒性與致病性試驗，確認是對人體無害安全菌株；現已完成液劑與粉劑的製作技術研發和登記為生物農藥必須的田間藥效試驗，正進行技術移轉相關作業。

高雄場助理研究員陳泰元說，微生物製劑（生物農藥）由於防治效果不如傳統化學農藥迅速，須預防性施用以達到長期保護效果，加上部份農友施用方式及時機不正確，致農友對微生物製劑的病害防治效果信心不足；新研發的微生物製劑技轉移後即可供產業利用，可創造化學農藥減量目標、增進農友收益及促進芒果產業發展多贏局面。