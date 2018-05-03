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張淑芬分享微孝與愛 籲企業一起認養花蓮震災弱勢戶

2018-05-03 18:16聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

內政部、財團法人台積電慈善基金會和高雄市政府共同主辦「微孝無所不在．企業推動孝行推廣分享會」高雄場，台積電慈善基金會董事長張淑芬分享把孝道融入教科書內，讓「孝」成為理所當然，並把對長輩的愛進一步送出去關懷社會弱勢，她並呼籲企業界共同關心花蓮震災中需要幫助的低收弱勢，以每個月1萬元共同「認養」這些弱勢者一年，幫助他們度過艱難。

「微孝無所不在．企業推動孝行推廣分享會」今天下午在高雄市政府鳳山行政中心1樓多媒體視聽會議室進行，張淑芬和內政部長葉俊榮、國家發展委員會主委陳美伶、高雄市代理市長許立明、日月光營運長吳田玉、台積電慈善基金會副執行長彭冠宇等與會，現場也坐滿前往聆聽的民眾。

高雄石化氣爆之後，台積電慈善基會號召許多企業共同為災戶修繕房屋、關懷弱勢，重建工作告一個段落後，張淑芬看到許多社會弱勢需要關懷，許多社會倫理問題令人憂心，於是決定做孝道，從台南到全國，讓內政部與教育部合作，把孝道放進教科書裡，讓「孝」是理所當然的倫理成為社會氛圍，然後往前跨一步，推動「把愛送出去」。

「弱勢和獨居老人需要的不見得是錢，他們需要的是愛。」張淑芬說，關懷獨居老人的經驗裡，看到老人家平時無家人關懷，往生之後親戚才出現，這讓她決心推孝道、要把「愛」送出去。

這次花蓮震災，張淑芬和台積電員工到花蓮幫助受災戶，她說助人要先把自己的看法拉高上來，看自己的能力能做些什麼，她拉高來看，知道能做的是低收入戶，因此重點放在此，另透過團購、鼓勵台積電員工到花蓮旅遊等方式幫助當地民眾。

張淑芬不只帶著基金會、台積電員工「把愛送出去」，也期盼企業界一起參與，她前天把這個想法與企業界的朋友分享，就以1個月1萬元「認養」1戶，可以是幾個人一起認養，一起送愛給需要幫助的人。

許立明認同張淑芬的想法，認為高雄的企業人士一定願意投入，高市府也會盡力協助。

內政部長葉俊榮談到「孝」時，分享一些生活上的小故事，他認為孝不一定要犧牲很多，大家要快樂行孝，行孝也要生活化，母親的活動不是孝的聚焦，生活中隨時行孝、了解父母長輩真正的需求更重要。

內政部、財團法人台積電慈善基金會和高雄市政府共同主辦「微孝無所不在．企業推動孝行...
內政部、財團法人台積電慈善基金會和高雄市政府共同主辦「微孝無所不在．企業推動孝行推廣分享會」高雄場，充滿感人氣氛。記者楊濡嘉／攝影
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台積電慈善基金會董事長張淑芬分享「把愛送出去」的各種感動。記者楊濡嘉／攝影
台積電慈善基金會董事長張淑芬分享「把愛送出去」的各種感動。記者楊濡嘉／攝影
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台積電慈善基金會董事長張淑芬分享把孝道融入教科書內，讓「孝」成為理所當然的想法和...
台積電慈善基金會董事長張淑芬分享把孝道融入教科書內，讓「孝」成為理所當然的想法和行動，推動「把愛送出去」，更呼籲企業界共同關心花蓮震災中需要幫助的低收弱勢。記者楊濡嘉／攝影
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台積電內政部獨居老人

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