金門第18家小7門市開幕 首日擠滿購物民眾

2018-05-02 20:33 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門第18家7-11、首家直營店今天盛大開幕，統一超商表示，直營門市有別於一般加盟店，將更強調提升服務水平與親切度，門店內販售的商品更為多元且金門直營門市還設有異國商品區，未來還將增加離島首見的現萃茶飲服務，提供金門鄉親與旅客更多與台灣直營門店相同的服務內容

統一便利超商－金生店在今天下午4點盛大開幕，特別邀請中正國小一年級小朋友體驗「小店長」，小朋友還唱跳為剪綵活動暖場，可愛的模樣讓現場氣氛相當溫馨。

金門副縣長吳成典、參議許寬、工策會總幹事王中聖等人今天也獲邀剪綵，並祝福金生店生意興隆，為金門的鄉親及遊客提供多樣化的服務。由於首日有不少優惠促銷活動，現場擠滿來購物的民眾，店家還安排闖關與摸彩活動，現場人氣十足。

吳成典表示，金門過去因戰地任務限制，來的人有限，開放後到訪金門的人越來越多，希望因為便利超商的陸續增加，讓金門變得更好、生活更有品質、大家購物更為方便。