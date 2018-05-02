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金門第18家小7門市開幕 首日擠滿購物民眾

2018-05-02 20:33聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

金門第18家7-11、首家直營店今天盛大開幕，統一超商表示，直營門市有別於一般加盟店，將更強調提升服務水平與親切度，門店內販售的商品更為多元且金門直營門市還設有異國商品區，未來還將增加離島首見的現萃茶飲服務，提供金門鄉親與旅客更多與台灣直營門店相同的服務內容

統一便利超商－金生店在今天下午4點盛大開幕，特別邀請中正國小一年級小朋友體驗「小店長」，小朋友還唱跳為剪綵活動暖場，可愛的模樣讓現場氣氛相當溫馨。

金門副縣長吳成典、參議許寬、工策會總幹事王中聖等人今天也獲邀剪綵，並祝福金生店生意興隆，為金門的鄉親及遊客提供多樣化的服務。由於首日有不少優惠促銷活動，現場擠滿來購物的民眾，店家還安排闖關與摸彩活動，現場人氣十足。

吳成典表示，金門過去因戰地任務限制，來的人有限，開放後到訪金門的人越來越多，希望因為便利超商的陸續增加，讓金門變得更好、生活更有品質、大家購物更為方便。

統一超商指出，有感於地區鄉親長期的支持以及金門縣已成為兩岸旅客往來重要樞紐，金城鎮民生路更是陸客自由行抵金重點購物去處，因此統一超商特別在2018年的新春構思規劃離島首家直營門市，希望能藉由直營門市新據點來提供更全方位的服務。

開幕活動特別邀請中正國小一年級小朋友體驗「小店長」，小朋友還唱跳為剪綵活動暖場，...
開幕活動特別邀請中正國小一年級小朋友體驗「小店長」，小朋友還唱跳為剪綵活動暖場，可愛的模樣，讓現場相機閃個不停。記者蔡家蓁／攝影
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金門第18家7-11開幕，金門副縣長吳成典（左三）、參議許寬（右二）等人應邀主持...
金門第18家7-11開幕，金門副縣長吳成典（左三）、參議許寬（右二）等人應邀主持開幕。記者蔡家蓁／攝影
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金門第18家7-11、首家直營店今天盛大開幕，金門副縣長吳成典等人應邀主持開幕。...
金門第18家7-11、首家直營店今天盛大開幕，金門副縣長吳成典等人應邀主持開幕。記者蔡家蓁／攝影
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金門超商

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