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東港鎮第一大里破萬人 學區國小附設公托將動工

2018-05-02 18:58聯合報 記者蔣繼平 ╱即時報導

屏東縣東港鎮人口數逼近5萬人，其中興東里超過萬人是第一大里，且重劃區蓬勃發展，為了滿足周邊托兒需求，學區內的東興國小將新建附設幼兒園，屏縣工務處預計今年9月動工，最快一年後就可完工啟用。

根據東港戶政事務所統計資料，截至今年4月份東港鎮總人口總數為4萬7840人，全部22里中排行第一的興東里就有1萬1049人。興東里就位於鎮中心外圍，且重劃區發展良好，近年人口來不斷遷入，躍居破萬人口的大里。

興東里里長陳銘修表示，人口數目前還在緩慢增加，加上鄰近的東興國小辦學認真，上課活潑有特色，許多家長都慕名前來，為了入學搶翻天，不然就得跑遠一點到鎮內的東港國小或東新國小就讀。

里長陳銘修表示，興東里重劃區內這幾年蓋了不少新房子，觀察也有許多較年輕夫妻遷入，雙薪家庭工作需要托育，里民提出希望學區內的東興國小興建附設幼兒園。校方也經過評估報告後提出需求呈報給縣府。

屏縣府工務處表示，東興國小學區內除了另外2所國小有附設幼兒園外，周邊的興和及興農里均無公立幼兒園，僅一所私立幼兒園，縣長潘孟安指示列入優先進行，目前已開始規劃設計，預計9月發包動工，明年8月竣工啟用。

工務處指出，東興國小新建附設幼兒園將在校園內再興建兩層樓鋼筋混凝土建物，規劃6間教學空間、健康中心、辦公室、寢室和廁所等，總經費3200多萬，創造良好教學環境與學習空間，提供家長兼顧職場及托兒需求多元選擇。

屏東縣東興國小附設幼兒園新建工程預計在今年9月發包動工，選在校內一處空地興建兩層...
屏東縣東興國小附設幼兒園新建工程預計在今年9月發包動工，選在校內一處空地興建兩層樓建物。記者蔣繼平／攝影
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屏東縣東港鎮東興國小學區包含興東里、興和里、及興農里。記者蔣繼平／攝影
屏東縣東港鎮東興國小學區包含興東里、興和里、及興農里。記者蔣繼平／攝影
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幼兒園東港重劃區

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