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「城鄉共學」促成2所信義國小到甲仙作客 體驗大不同

2018-05-02 18:56聯合報 記者王昭月╱即時報導

教育部「城鄉共學計畫」，讓來自都會的台北信義國小、來自農村的雲林縣信義國小及偏鄉的高雄甲仙國小有機會融合一堂，進行交流學習，激盪出人生不一樣的火花。

遠道的兩所信義國小學生，來到高雄甲仙進行「甲仙食在好好玩」城鄉交流學習，甲仙國小四年級小朋友以拿手的竹子鼓迎賓，並致贈手工製作的紀念品及禮物，四年忠班學生潘芸嫻，看到信義國小學生欣賞他們演出的眼神，覺得超有成就感。

配合這次「城鄉共學」機會，甲仙國小精心設計系列體驗活動，帶大家DIY梅醋、芋餅與芋頭冰。也由在地藝術家馬若珊帶著大家刻析拓印，製作版畫。

梅子、芋頭與竹筍並列為甲仙三寶，是甲仙地區發展觀光與相關產業的主力，台北及雲縣兩所信義國小學生透過「城鄉共學」，有機會零距離品嚐到甲仙香甜的芋頭與養生梅醋，了解在地物產特色。

三校學生也走訪甲仙著名的貓巷與分駐所的百年樟樹，經由大田社區發展協會理事長張琪的導覽下，體驗甲仙人文最精彩的篇章。而「拔河」活動，則展現甲仙孩子奮戰到底的韌性與勇氣。

雲林縣信義國小校長王俊孝說，這趟「甲仙行」，大家一見如故，十分開心。台北信義國小校長徐曼理表示，從冬天到春夏的共學課程，這趟感受到南部陽光的熱情。

透過城鄉共學，三校學生建立起純摯的友誼，大家交換卡片、禮物外，也交換通訊軟體帳號，方便日後聯繫。甲仙國小校長陳姚如認為，城鄉共學計畫讓甲仙國小學生，跨出地域的限制，開拓了視野與胸襟。

台北及雲林縣兩所信義國小，赴高雄甲仙國小進行城鄉共學。交流體驗。記者王昭月／攝影
台北及雲林縣兩所信義國小，赴高雄甲仙國小進行城鄉共學。交流體驗。記者王昭月／攝影
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三校小朋友學習醃漬青梅。記者王昭月／攝影
三校小朋友學習醃漬青梅。記者王昭月／攝影
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高雄甲仙國小與遠道的台北及雲林2所信義國小安排「共學」，體驗城鄉融合。記者王昭月...
高雄甲仙國小與遠道的台北及雲林2所信義國小安排「共學」，體驗城鄉融合。記者王昭月／攝影
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教育部藝術家偏鄉

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