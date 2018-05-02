「城鄉共學」促成2所信義國小到甲仙作客 體驗大不同

2018-05-02 18:56 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



教育部「城鄉共學計畫」，讓來自都會的台北信義國小、來自農村的雲林縣信義國小及偏鄉的高雄甲仙國小有機會融合一堂，進行交流學習，激盪出人生不一樣的火花。

遠道的兩所信義國小學生，來到高雄甲仙進行「甲仙食在好好玩」城鄉交流學習，甲仙國小四年級小朋友以拿手的竹子鼓迎賓，並致贈手工製作的紀念品及禮物，四年忠班學生潘芸嫻，看到信義國小學生欣賞他們演出的眼神，覺得超有成就感。

配合這次「城鄉共學」機會，甲仙國小精心設計系列體驗活動，帶大家DIY梅醋、芋餅與芋頭冰。也由在地藝術家馬若珊帶著大家刻析拓印，製作版畫。

梅子、芋頭與竹筍並列為甲仙三寶，是甲仙地區發展觀光與相關產業的主力，台北及雲縣兩所信義國小學生透過「城鄉共學」，有機會零距離品嚐到甲仙香甜的芋頭與養生梅醋，了解在地物產特色。

三校學生也走訪甲仙著名的貓巷與分駐所的百年樟樹，經由大田社區發展協會理事長張琪的導覽下，體驗甲仙人文最精彩的篇章。而「拔河」活動，則展現甲仙孩子奮戰到底的韌性與勇氣。

雲林縣信義國小校長王俊孝說，這趟「甲仙行」，大家一見如故，十分開心。台北信義國小校長徐曼理表示，從冬天到春夏的共學課程，這趟感受到南部陽光的熱情。