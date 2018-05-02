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誰說墾丁飯店一成不變 這家飯店注入墨西哥味

2018-05-02 17:28聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東墾丁觀光業負面消息不斷，為扭轉旅館「既貴又無創意」的消費印象，墾丁福華渡假飯店繼去年推出荷蘭風車節後，本月再推出籌備逾半年的墨西哥歡樂節，讓遊客感受墨西哥豪邁熱情的異國文化；房價也有驚喜優惠，墾丁地區旅宿業在暑假之外的平、假日，分別下殺到4折、7折上下。

墾丁觀光業近來負評不斷，高消費和旅宿品質尤其受到質疑；墾丁福華飯店總經理張積光說，這兩年遊客數下跌，旅宿業在服務品質上要不斷進步、創新，去年推出荷蘭風車節受到好評，因恆春四季如春，居民和陽光般熱情的墨西哥相似，在今年的異國文化主題活動中脫穎而出水並獲墨西哥駐台辦事處協助。

墾丁福華飯店墨西哥歡樂節長達近半年，介紹墨西哥風俗民情、招牌的大圓帽、傳統服飾、舞蹈、美食和沙鈴手繪DIY、仙人掌擺飾，另請師傅設計一系列符合在地人口感的墨西哥美食，包括墨式辣年肉湯、沙拉、起士年肉捲、蔬菜玉米餅等。

墨西哥駐台辦事處長馬汀夫婦今天連袂出席開幕儀式，馬汀不忘介紹展示的傳統大圓帽和服飾，他說，墨西哥天熱風也大，圓滑的大草帽，除了遮風擋曬，凹槽還有暫放衣物功用；傳統男裝類似騎士服，師氣又挺拔，女生的裙裝色彩鮮豔、裙擺寬大、線條優美。

墾丁夜市最近又被入口網站票選為「最爛夜市」，形象再度受挫；昨天首度到墾丁的馬汀夫婦說，他們對墾丁的藍天白雲、椰林沙灘景致和清新空氣印象極為深刻，晚上也逛了墾丁夜市，體驗台灣夜市文化，有觀察部分飲食攤的售價，感覺還OK。

墾丁福華渡假飯店今天推出籌備逾半年的墨西哥歡樂節，墨西哥駐台辦事處長馬汀夫婦（後...
墾丁福華渡假飯店今天推出籌備逾半年的墨西哥歡樂節，墨西哥駐台辦事處長馬汀夫婦（後排中）開心載上傳統大圓帽。記者潘欣中／攝影
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墾丁福華渡假飯店今天推出籌備逾半年的墨西哥歡樂節，休閒部員工換上墨西哥傳統服飾表...
墾丁福華渡假飯店今天推出籌備逾半年的墨西哥歡樂節，休閒部員工換上墨西哥傳統服飾表演歌舞。記者潘欣中／攝影
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墾丁墨西哥夜市

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