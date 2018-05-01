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沉寂2年再奪牌 林柏強全中運軟網單打第三

2018-05-01 19:29聯合報 記者蔣繼平 ╱即時報導

潮州高中軟式網球選手林柏強（左）這次全中運獲得個人單打第三名，也特別感謝專任教練...
潮州高中軟式網球選手林柏強（左）這次全中運獲得個人單打第三名，也特別感謝專任教練張芳慈（右）的指導和栽培。記者蔣繼平／攝影
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國立潮州高中軟式網球選手林柏強，這次在全中運獲得男子單打第三名，是他高中生涯最好一次的成績，但林柏強自從高一打過全國第五後就一蹶不振，這次終於突破心魔關卡，他說，感覺自己更加強大茁壯了。

潮州高中男子軟式網球隊伍是該學長期發展的特色運動項目之一，今年全中運結束後也傳回佳績，高三選手林柏強這次報名團體和個人單打，經過整整6天的激戰，順利奪下全國第三名，抱回高中生涯最好的成績。

「本來有把握拿下前二，真的很可惜。」林柏強懊惱地說，本來從局數落後一路追趕上，打成3比3平局最後一局搶7分，結果竟然從6比2遭對方逆轉，最後輸掉比賽，他自責「一切都是太心急了」期許未來要保持平常心。

林柏強也說，剛進高中一年級就曾打到全國第5，當時氣勢很強，不過卻越打越糟，心理素質不夠強大，沉寂很久，直到這次終於爭了一口氣，扳回顏面。林目前考上屏東大學體育系，希望未來以國手賴立煌為目標繼續不斷努力。

專任教練張芳慈說，林柏強每天安排訓練課程4到5小時，假日若要準備比賽也不會休息，這兩年替他加強心理調適，賽後都會花時間分析討論，幫助選手心理建設，看到選手沉澱後再次獲得佳績，替他感到高興。

軟式網球在屏東屬於較冷門運動項目之一，目前僅麟洛國小、麟洛國中、光春國小、及潮州高中等學校有在訓練。潮州高中男子軟網隊目前在專任教練張芳慈帶領下已有6年時間，下學年開始將改男女混和，以利招募更多優秀選手。

潮州高中選手林柏強示範軟式網球正手揮拍擊球動作。記者蔣繼平／攝影
潮州高中選手林柏強示範軟式網球正手揮拍擊球動作。記者蔣繼平／攝影
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