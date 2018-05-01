雙胞胎姐為妹棄武學藝 亞洲盃髮型化妝美甲賽獲雙冠軍

2018-05-01 19:25 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



高市中山工商實用技能班三年級陳怡安原本專攻體育，因為雙胞胎妹妹陳怡如喜歡美容，她棄武學藝，陳怡安今年參加第42屆亞洲盃髮型化妝美甲大賽國際競賽台灣區國手賽拿下雙料冠軍，將代表台灣到香港參賽；妹妹陳怡如則正摩拳擦掌準備即將到來OMC世界盃國手權選拔賽，姐妹倆各自在不同舞台為國爭光。

中山工商校長林昭億說，美髮技術科美三仁班陳怡安在亞洲盃髮型化妝美甲大賽國際競賽台灣區國手賽，獲得時尚女士宴會髮型動態與靜態作品組雙料冠軍；林欣蓓奪下新娘設計圖組亞軍，兩人在鍾曉慧、李惠玉、車婞榛3位老師指導，表現可圈可點。

中山工商指出，美二智班的盧胤妍奪新娘彩妝組最佳設計獎，李妮獲新娘設計圖組最佳設計獎，陳怡安和盧胤妍取得香港總決賽入選資格，6月將代表台灣至香港參加亞洲盃決賽，與亞洲各國300多名高手同台競技。

陳怡安與陳怡如是異卵雙胞胎，家中還有雙胞胎弟弟，父母親對中山工商有信心，今年雙胞胎弟弟也報名中山工商，預計要讀家電技術科。

陳怡安從小熱衷體育，國小是田徑隊員，國中專攻空氣槍射擊，但因妹妹對美容有興趣，她放棄體育，與妹妹一同念中山工商實用技能班，她喜歡美髮，妹妹陳怡如鍾愛彩妝。

陳怡安說，她跟妹妹是異卵雙胞胎，長相並不相像，班上沒人查覺，反倒誤以為林欣蓓跟她是雙胞胎，鬧出不少笑話。

陳怡安說，妹妹從小喜歡偷拿媽媽化妝品塗塗抹抹，且拿弟弟當實驗品，來到中山有比賽時，彼此就是對方最佳模特兒，一個負責美髮、一個負責化妝，彼此加油打氣。兩人技藝優異，學業也是前段班。