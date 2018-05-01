不捨！募款困難 甲仙遊客中心將吹熄燈號

2018-05-01 17:47 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



高雄市甲仙南橫三星遊客中心成立10年，曾在八八風災時化身臨時指揮中心，近年樓上附設展藝中心，兼具地方藝文館功能；遊客中心由民間捐款運作，每年都要辛苦奔走租金，商圈會員決議，階段性任務已完成，今年租約到期不再續約。

甲仙遊客中心角色多元，1樓是遊客中心，櫃台人員提供旅遊資訊，2樓則是甲仙人展藝中心，不定期舉辦畫展或攝影展。特別的是，遊客中心非官方機構，2008年成立迄今，全由商圈店家或居民捐款挹注，工作人員全是志工，平日未支薪。

甲仙商圈幹部每年都要募款運作，最大支出是11萬元土地租金。前南橫三星JSP區域聯盟理事長陳敬忠表示，遊客中心是台糖土地，租金從9 萬調漲至11萬，八八風災後，業者自身營運壓力大，還要煩惱租金來源，維護費用也不少，會員大會決議，今年10月租約到期後要吹熄燈號。

走入遊客中心，許淑卿是唯一一位常駐志工，負責櫃台諮詢與環境維護。她說，遊客中心無法編列薪水，為生計外出賺錢，必須關門停止服務，頻率太高會被居民與遊客抱怨，遊客中心運作滿10年，雖然不捨，也要朝下一個目標邁進。