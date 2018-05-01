永在食安大樓委外經營轉彎 衛福部接管自打嘴巴

2018-05-01 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



台塑集團捐贈嘉義縣政府2億5000萬元，在縣治特區興建「永在食安大樓」，主體工程完工，因欠缺設備儀器，縣長張花冠去年請衛福部接管，做為國家級檢驗中心遭拒，縣府依促參條例採民間營運ＯＴ案，德國萊茵集團旗下子公司「杜夫萊茵股份有限公司」申請，獲審查通過，豈料情勢變更，廠商放棄投資，後經行政院長賴清德協調，衛福部同意接管做南部食安檢驗中心。

永在食安大樓是民間出資捐贈縣府的首座食安大樓，完工後，食藥署前瞻計畫編50億元，計畫蓋實驗及教育訓練大樓，兼民進黨中常委的縣長張花冠在中常會建議， 與其費時7年50億元蓋食安大樓，何不利用馬上可用食安大樓」，花2億購置儀器設備，就能進駐，成立國家級食安中心，但衛福部長陳時中認為，永在食安大樓不符標準、檢驗能量不夠又太遠，檢驗單位和人才不好移動。

為此，縣府依促參條例委外經營，公告徵選民間檢驗公司投資營運，做農產、畜產、水產品等源頭檢驗把關的檢驗中心，德國萊茵集團旗下子公司「杜夫萊茵股份有限公司」申請投資，繳交百萬元保證金，獲審查通過。