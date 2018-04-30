勞團爭取勞動部南遷 各區都設不當勞動裁決委員會

2018-04-30 17:44 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市獨立總工會、大高雄總工會及高雄市職業總工會等幾大工會團體，30日在高雄市議會舉行「2018五一高雄反剝削 爭平權 要分享」記者會，提出設置勞動部「不當勞動行為裁決委員會」各區服務中心等五大訴求，會後更偕同已連署的10多名國、民兩黨議員，拜訪市議會各黨團尋求連署支持。

國民黨黨團總召許崑源表示，陳菊剛北上任職，勞動部長許銘春也是高雄出身，更應力挺南部勞工，設置勞動部南部服務中心「只是做或不做」而已，呼籲中央應在3個月內完成設立。副市長楊明州則回應表示，針對議會連署決議，將行文向中央提出建議，也會在行政院會時，當面向許銘春反映。

工會提出五大訴求包括：設置勞動部「不當勞動行為裁決委員會」各區服務中心；高雄市應將2018年12月25日訂為零派遣城市日；強烈要求限期勞動部南遷高雄；上市公司應設置勞工董事；行政院應優先規劃不分職業別之基礎年金，地板金額最少16000元等。

高雄市獨立總工會理事長張緒中表示，「不當勞動行為裁決委員會」只設在台北市勞動部內，過去工會或勞工遭受資方非法解僱等不當勞動行為打壓，為了參加裁決會議，一周要北上三次開會，形同「進京擊鼓鳴冤」，勞工已經權益受損，竟要如此舟車勞頓，在經濟、時間成本上，無疑對勞工是二次傷害。