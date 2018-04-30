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一曲「天天想你」高唱夢想 賴清德大讚「足感心」

2018-04-30 16:02聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

全國第一個腦麻失能身心障礙者日照中心今天在屏東揭牌，縣府指出，全縣身障人口佔6.1%，但縣內收納身障的機構已經接近額滿，預估到年底只剩10個床位，另外照顧者老化也令人憂心，有必要設置全日型機構或共融設施。

衛福部長陳時中允諾會全力協助，賴清德看了屏縣設施也表示「足感心」，強調未來一定會擴大推動，嘉惠更多人。

目前這一處位於屏東市的腦麻失能身心障礙者日照中心總計有9位學員，其中一位學員夢想成為街頭藝人，今天他還在眾人的鼓勵下，在行政院長賴清德的面前高唱「天天想你」，一字一句清楚唱著夢想，讓現場人士都動容，也贏得現場熱烈掌聲。

賴清德表示，過去的長照設計是以照顧65歲以上的老人為主，後來長照2.0上路後，把身障者也納入，屏縣還率先針對腦麻及身障者成立日照中心，足見縣長施政「足感心」。

他透露自己過去和屏東縣長潘孟安是立院同事，後來知道潘要回鄉選縣長時，潘只說「要回家照顧父母」，後來他發現，潘孟安在回鄉後的施政，就是把所有的長輩及身障者都當成自己的長輩看待，讓人「足感心」。

屏東縣政府社會處長劉美淑在簡報時指出，屏東縣的身障人口約佔全縣總人口比例6.1%，大約五萬多人，但全縣設立的7家身障機構均已額滿，預計到年底只剩下10個床位，而且在家庭系統中，照顧者也逐漸老化，未來全日型的照顧機構需求勢必提高。

她並說，以屏東縣而言，目前身障人口比例6.1%，老年人口比例15.99%，等於有高達22.09%的人口需要不同程度的照顧，建立社區共融設施已刻不容緩。

全國第一個腦麻失能身障者日照中心今天在屏東揭牌，其中一位學員的夢想是當街頭藝人，...
全國第一個腦麻失能身障者日照中心今天在屏東揭牌，其中一位學員的夢想是當街頭藝人，他還在院長面前高唱「天天想你」，歌聲讓人動容。記者翁禎霞／攝影
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全國第一個腦麻失能身障者日照中心今天在屏東揭牌，其中一位學員的夢想是當街頭藝人，...
全國第一個腦麻失能身障者日照中心今天在屏東揭牌，其中一位學員的夢想是當街頭藝人，他還在院長面前高唱「天天想你」，歌聲讓人動容。記者翁禎霞／攝影
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全國第一個腦麻失能身障者日照中心今天在屏東揭牌，行政院長賴清德特別南下打氣。記者...
全國第一個腦麻失能身障者日照中心今天在屏東揭牌，行政院長賴清德特別南下打氣。記者翁禎霞／攝影
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身障者賴清德潘孟安

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