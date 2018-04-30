搭火車掃月台 76歲陳允勇樂返職場

2018-04-30 16:00 中央社 高雄30日電



退休20幾年雖過著閒雲野鶴的日子卻有感於生活失去重心，76歲的陳允勇透過勞動部的協助，找到一份清潔月台的工作，不僅多了收入，更讓他彷彿回到年輕時期一樣朝氣、有活力。

每天搭火車往返於台南、高雄火車站，維護車站月台清潔是陳允勇的主要工作，擦拭、撿拾垃圾，維持環境整潔；這份工作對他而言一點都不吃力，勝任愉快，才數個月的時間，已被推選為模範員工，這份殊榮讓陳允勇做得更起勁。

其實，在職場上被尊稱為勇伯的陳允勇，年輕時曾在保險產業工作逾30幾年，50多歲退休以後，很享受無事一身輕的生活，但是日子過得太安逸，讓他覺得失去了生活重心，很想再重返職場，只是多數工作多為臨時性或者大夜班性質，一度讓勇伯想放棄。

後來，找到勞動部勞動力發展署高屏澎東分署南區銀髮人才資源中心，順利進入台鐵外包環保公司做清潔工作，每天搭火車上班，往返於台南、高雄，成了通勤族；可以成為銀髮勞動力的一員，順利開啟事業第二春，勇伯很感恩珍惜。

勇伯不僅賣力工作，也勇於提出對企業及工作的建議，在一次董事長南下視察時，他侃侃而談，深獲董事長的賞識，今年被推舉成為模範員工。

勞動部高屏澎東分署長程泰運今天受訪，肯定銀髮長者願意重返職場，重現勞動價值並提升工作表現。他說，分署近年積極協助並服務銀髮諮詢重返職場逾1400人次，歡迎更多有心長者重返職場，意者可洽勞動部南區銀髮人才資源中心。