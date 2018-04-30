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全台「最爛夜市」出爐！ 網友票選第1名不意外

高雄近萬戶大停電 地下電纜故障惹的禍

2018-04-30 14:28中央社 台北30日電

今天上午11時46分，台電高雄前鎮區的地下電纜故障，造成人孔蓋冒煙，一心一路及民權二路附近9417戶停電；經台電搶修，尚有1571戶停電中，估計下午2時30分可復電。

台電表示，11時46分，高雄市前鎮區長江街的地下電纜因接頭故障，造成人孔蓋冒煙，並造成一心一路及民權二路附近9417戶停電。

台電表示，現場並無變電箱爆炸情況，經派員搶修，已恢復7846戶正常供電，尚有1571戶台電正持續搶修中；初步估計約下午2時30分可復電。

台電停電

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