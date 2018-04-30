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金門用心打造棲地 栗喉蜂虎提早報到

2018-04-30 14:26中央社 金門縣30日電

台灣地區只有金門才有的栗喉蜂虎，已陸續飛抵金門。金門國家公園管理處處長謝偉松今天表示，今年栗喉蜂虎比往年提早報到，顯示栗喉蜂虎已熟悉金門為牠們打造的營巢棲地。

栗喉蜂虎因鮮豔的羽色及特殊的繁殖行為，成為金門夏日最引人注目的「嬌」點；每年清明節過後，栗喉蜂虎陸續抵達金門，準備築洞繁殖、育雛。由於台灣並沒有栗喉蜂虎，每年都吸引大批鳥友跨海前來一睹牠們的風采。

金管處今天在慈湖三角堡向媒體和遊客展示今年為這群夏日嬌客預備的營巢棲地和觀賞空間。謝偉松指出，慈湖三角堡棲地圍籬今年向外延伸，同時增加小壕溝，讓栗喉蜂虎在金門有寬廣舒適的棲息空間。

謝偉松表示，金管處從民國100年起提供栗喉蜂虎營巢空間，復育了慈湖三角堡、青年農莊、青青農莊棲地，今年更重新整理船型堡及榮湖人工濕地旁的棲地，讓栗喉蜂虎有更多營巢空間，期盼栗喉蜂虎在金門有穩定的族群量。

栗喉蜂虎喜愛在海岸、農田、砂石場等的土堆或土壁挖洞為巢，每巢約4~5枚蛋，孵化時間約21~25天，所挖的巢洞，深度大約1公尺左右。在巢洞的最深處，會有一個橢圓形的空間作為巢室，也是孵蛋育雛的地方。金管處初估，栗喉蜂虎已築有180個巢洞。

保育研究課課長邱天火指出，金管處與金門縣野鳥學會合作，5到7月周末假日提供生態解說服務，讓民眾更加了解栗喉蜂虎的生態。三角堡坑道內的展示空間裡也設有監視螢幕，讓鳥友可以隨時掌握栗喉蜂虎即時影像。

6月中旬是栗喉蜂虎繁殖高峰期。預計每年8、9月，將會有大約3000隻栗喉蜂虎離開金門，飛往印尼、越南和柬埔寨等地過冬。

金管處希望透過棲地營造，提供栗喉蜂虎穩定的營巢空間，同時逐步將栗喉蜂虎營巢棲地營造兼具生態、教育和休閒場所。

為此，金管處規劃委外經營慈湖三角堡賣店。賣店已經開張，搭配迷彩及偽裝網，融入周邊環境及軍事意象。值得一提的是，營業時間最晚到夜間10時，預料將成為金門地區夜間活動新亮點。

人工濕地

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