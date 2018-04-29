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借鏡德國再生經驗 陳其邁：透過活化帶動高雄轉型成長

2018-04-29 19:34聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

立委陳其邁參觀德國魯爾區，向德國城市轉型發展取經。該區是重工業區，曾聚集鋼鐵、煤炭，背景與高雄相近，而魯爾區以生態環境治理模式，成為全世界傳統工業區改造的典範。從德國經驗，高雄未來透過轉型與活化，將有可能帶動新一波城市發展與經濟轉型成長。

另外，德國杜賽道夫將一個原本沒落的港口，透過整體開發注入媒體產業、商業活化並打造出城市主題形象，也與高雄港的歷史及亞洲新灣區的開發有相同之處。

陳其邁與魯爾區域發展公司總經理兼歐盟代表 Michael Schwarze-Rodrian 對談，了解從「傳統工業區」轉化為「生態景觀大公園」，徹底翻轉該區域衰退的命運。

陳其邁強調，魯爾區的國際建築展，讓人看到另一種追求「宣示價值與啟動感動行動」的實踐，借鏡魯爾區再生，只要有夢想就有實踐可能。

他並提到，德國杜賽道夫媒體港（Medienhafen）的核心思維與策略，就是將城市的電視、電台、網路媒體中心、報紙、雜誌發行等活動，進一步戰略升級，打造影音、媒體與數位內容的大本營，將萊茵河畔原已失去功能的工業河港，轉型為全新的國際媒體產業群聚中心。

陳其邁說，高雄未來也迫切需要引領下世代產業的影音媒體及數位內容產業，高雄未來發展AI人工智慧產業，也是影音媒體數位內容的關鍵基礎，學習杜塞道夫及魯爾區的經驗，讓高雄成為亞洲影音媒體、數位內容投資者與工作者群聚的天堂。

立委陳其邁參訪德國，向德國城市轉型發展取經。記者蔡孟妤／翻攝
立委陳其邁參訪德國，向德國城市轉型發展取經。記者蔡孟妤／翻攝
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德國陳其邁歐盟

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