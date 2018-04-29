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槳都划斷了！海上拔河太激烈 選手斷槳落海受傷

2018-04-29 15:47聯合報 記者蔣繼平 ╱即時報導

屏東大鵬灣SUP繞標競速賽最後一天活動中，有名選手在進行海上拔河時，疑似太激烈划斷槳後重心不穩落水，結果踩到海底蚵殼縮腿遭劃傷，由於碳纖維材質船槳碎片跑進傷口，立即送醫清創避免感染，中午過後已順利出院。

大鵬灣第二屆SUP繞標競速賽今天上午進行一場趣味競賽，過程中1名33歲楊姓男子使用的船槳突然斷裂，重心不穩而落海，不料腳底踩到疑似蚵殼尖銳物，下意識縮腳時不慎遭斷槳劃傷右側膝蓋，立即送醫清理跟包紮。

主辦單位表示，受傷選手雖然傷口不深，但是發現有一些碎片卡在內側，為了安全起見才會送到醫院清理傷口，中午就已經包紮好順利出院，也有意外保險。屏東大學體育系老師杜坤良表示，SUP船槳多半會使用碳纖維材質來減輕重量。

主辦單位表示當時進行的活動項目是海上拔河，雙方隊伍各自派出4名隊員站在龍舟板上，分頭向外側用力划出去，裁判只要發現中心點移動距離超過界限，就會宣布分出勝負，也是配合SUP的新興趣味競賽。

杜坤良表示，SUP是從3歲到80歲都可以從事的水域活動，相當好入門，近幾年因為器具較為平民而越來越受到歡迎，不過還是必須提醒，活動雖然是安全的，但仍要注意水域環境，並在過程中注意自身狀況。

大鵬灣第二屆SUP繞標競速賽今天上午也進行海上拔河趣味競賽，龍舟板各站4人進行拔...
大鵬灣第二屆SUP繞標競速賽今天上午也進行海上拔河趣味競賽，龍舟板各站4人進行拔河來分出勝負。記者蔣繼平／攝影
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