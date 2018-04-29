親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中華商場再回首
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

5消防員殉職 巿議員質疑敬鵬「報錯棟」造成誤判

校長遴選學問大 台大文學院前院長陳弱水的老師揭內幕

北高雄家扶呼籲發揮「雞婆心」防止兒虐發生

2018-04-29 15:43聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

兒童受虐事件時有所聞，北高雄家扶中心今天上午在路竹公園舉辦兒少保護宣導活動，用兒童劇宣導保護觀念。北高雄家扶中心主任魏宗胤表示，兒少受虐事件中的7成情事，能因外人多一點關心而杜絕或終止繼續發生，呼籲民眾發揮雞婆心，適時通報相關單位。

北高雄家扶中心與高雄市社會局家庭暴力暨性侵害防治中心共同規劃「2018 大手牽小手幸福跟著我」宣導活動，吸引千餘民眾參加，活動分成「兒保知識加油站」、「社會資源網絡」、「體驗區」三大主題，規劃15項兒童保護及社福資訊攤位供民眾體驗與學習。

兒童保護劇是活動重頭戲，劇情描述，一隻巨大毛毛蟲來自父母親離異的家庭，因偷吃番茄引起番茄家族成員注意與關懷，後來在番茄皇后與兒保娃娃持續關注下，大毛毛蟲羽化成美麗蝴蝶。

兒虐主要分為三類，分別為疏忽照顧、身體虐待與性傷害。北高雄家扶中心主任魏宗胤指出，衛福部2017年統計數據顯示，兒少保受虐事件中，身體虐待及不當管教情事超過5成（55.7%），；社會大眾若多一點關心、雞婆心，可杜絕這兩類兒少受虐事件，歡迎大家加入北高雄家扶中心的「兒保之友」或「兒保好鄰居」，若評估孩子疑似受虐，可撥打113保護專線通報。

北高雄家扶中心規劃兒童保護劇，打造可愛的毛毛蟲與番茄公主吸引小朋友注意。記者徐白...
北高雄家扶中心規劃兒童保護劇，打造可愛的毛毛蟲與番茄公主吸引小朋友注意。記者徐白櫻／攝影
分享
參加活動的來賓與小朋友在宣導單位前合影。記者徐白櫻／攝影
參加活動的來賓與小朋友在宣導單位前合影。記者徐白櫻／攝影
分享

加油站衛福部性侵

相關新聞

高雄海岸淨灘2天 共清出1噸重海洋垃圾

2018-04-29 13:56

槳都划斷了！海上拔河太激烈 選手斷槳落海受傷

2018-04-29 15:47

不只書店 連紅豆食府都退出高雄市場

2018-04-29 15:46

澎兒少保護健走 澎近半社區響應營造友善

2018-04-29 13:16

這位社工員不一樣 幫弱勢婦創業脫貧

2018-04-29 09:35

全國身障羽球賽 激烈不輸常人

2018-04-28 23:17

金門迎城隍 慶典熱鬧一整月

2018-04-28 23:13

高市中小學科展 雄女團體奪冠

2018-04-28 23:05

大武壠族文化自覺 要「種回小林村的記憶」

2018-04-28 20:35

消逝近百年 大武壠族「禁向」祭典今天重現

2018-04-28 20:34

千人吃一碗滷肉飯相挺 韓國瑜：基層吶喊高雄要變革

2018-04-28 20:27

高雄市中小學科展多元 學生自製沸石、研究二點葉蟎

2018-04-28 19:34

金酒千人運動會 親子同樂High翻天

2018-04-28 17:49

影／環保「禮炮車」夯 能模擬10種鞭炮聲音

2018-04-28 16:22

最貴的復康巴士在金門？是子女延續母親的愛

2018-04-28 15:38

「油飯女王」邱碧美 獨家口味稱霸南台灣

2018-04-28 14:18

墾丁珊瑚病懨懨 學者更憂河川整治水泥化

2018-04-28 18:39

全國身障輪椅羽球賽高雄開打 常人下場體驗直呼不簡單

2018-04-28 18:14

金門迎城隍今啟動 未來每週給你好看

2018-04-28 16:31
看更多

熱門文章

千人吃一碗滷肉飯相挺 韓國瑜：基層吶喊高雄要變革

2018-04-28 20:27

法師明明有教…大學生跟拍「送肉粽」 全成啞巴

2018-04-29 10:00

美女釣手蔣珮雯進16強 基隆嶼國際磯釣賽驚豔

2018-04-28 17:19

驚！高雄又有一家書局退出市場

2018-04-29 13:52

金酒千人運動會 親子同樂High翻天

2018-04-28 17:49

嘉義豆奶攤生意掉5成 商品送驗自清

2018-04-28 20:31

81歲退休老師每天走1公里來借書 中埔圖書館改造啟用

2018-04-29 06:48

不只書店 連紅豆食府都退出高雄市場

2018-04-29 15:46

北市第3座清真寺籌建中 廣場容納5萬人

2018-04-28 18:01

中區最大規模「MUJI無印良品」進駐巨城

2018-04-28 18:50

連日紅害環團罵市府「裝死」 中市環局：已發新聞示警

2018-04-29 13:56

2018世界機關王競賽 彰化縣賽好精采

2018-04-28 19:38

日本燈籠花車vs.北港百年藝閣 台日民間國寶大會師

2018-04-28 18:13

因應高齡化 日本以長照、照護因應卻失敗...

2018-04-29 09:48

新北第一座！大觀國小漏水中庭改造七彩溜滑梯樂園

2018-04-28 18:45

名導蔡明亮策展 陳昇玖壹壹開唱 壯圍沙丘開園紅翻了

2018-04-28 17:34

難得一見！鄭成功的草書真跡 台南展出

2018-04-29 13:49

靠技術賺進人生第一個百萬 黃于貞：投資參賽值得

2018-04-28 17:41

新亮點！玉井芒果冰街 守護神烏龜陶板說故事

2018-04-29 10:07

墾丁珊瑚病懨懨 學者更憂河川整治水泥化

2018-04-28 18:39

高雄市中小學科展多元 學生自製沸石、研究二點葉蟎

2018-04-28 19:34

平溪火燒寮8棟老洋樓好古樸 還可與火金姑共舞

2018-04-28 17:41

嘉縣長參選人吳育仁首場政見會 轟民進黨執政失敗

2018-04-28 19:28

種出存活率99％草莓苗 36歲女青農愛當「草莓族」

2018-04-28 17:41

軍營植樹50年 將營造森林的花博

2018-04-28 23:12

土耳其出資 北市再蓋清真寺 傳選南港

2018-04-28 23:29

消逝近百年 大武壠族「禁向」祭典今天重現

2018-04-28 20:34

這位社工員不一樣 幫弱勢婦創業脫貧

2018-04-29 09:35

地瓜田出「蛇鼠」 網友：田太營養了

2018-04-28 23:15

全聯壓境 台東傳統市場憂沒落

2018-04-29 13:16

中興新村 荷花開了

2018-04-28 23:08

這樣有溫度的活動中心 民眾更喜愛！

2018-04-28 21:30

課後輔導及晚餐 南迴史懷哲溫熱台東偏鄉學童的心

2018-04-28 18:20

石岡國小120周年慶 林佳龍、盧秀燕同台祝賀

2018-04-28 19:32

蔡明亮策展 壯圍沙丘園區開園

2018-04-28 23:24

全國身障輪椅羽球賽高雄開打 常人下場體驗直呼不簡單

2018-04-28 18:14

空氣品質亮出紅色警示 中市啟動一級應變

2018-04-29 12:28

基隆磯釣賽 美女釣手晉級今爭冠

2018-04-28 23:28

台中花博在豐原打造花廊道 要你感受幸福滋味

2018-04-29 13:44

大武壠族文化自覺 要「種回小林村的記憶」

2018-04-28 20:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top