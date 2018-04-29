北高雄家扶呼籲發揮「雞婆心」防止兒虐發生

2018-04-29 15:43 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



兒童受虐事件時有所聞，北高雄家扶中心今天上午在路竹公園舉辦兒少保護宣導活動，用兒童劇宣導保護觀念。北高雄家扶中心主任魏宗胤表示，兒少受虐事件中的7成情事，能因外人多一點關心而杜絕或終止繼續發生，呼籲民眾發揮雞婆心，適時通報相關單位。

北高雄家扶中心與高雄市社會局家庭暴力暨性侵害防治中心共同規劃「2018 大手牽小手幸福跟著我」宣導活動，吸引千餘民眾參加，活動分成「兒保知識加油站」、「社會資源網絡」、「體驗區」三大主題，規劃15項兒童保護及社福資訊攤位供民眾體驗與學習。

兒童保護劇是活動重頭戲，劇情描述，一隻巨大毛毛蟲來自父母親離異的家庭，因偷吃番茄引起番茄家族成員注意與關懷，後來在番茄皇后與兒保娃娃持續關注下，大毛毛蟲羽化成美麗蝴蝶。