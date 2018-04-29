大鵬灣盃SUP競速賽 80名選手灣域內較勁

2018-04-29 15:41 聯合報 記者 聯合報 記者 蔣繼平 ╱即時報導



屏東大鵬灣連續兩天舉辦「SUP繞標競速賽」，來自北中南各地的SUP（立槳衝浪）好手，齊聚一堂相互較勁，今天中午結束進行頒獎，不少選手分享，灣域內看似風平浪靜，仍會感受到來自四面八方的碎浪，划起來相當不容易。

大鵬灣國家風景區管理處和大鵬灣國際開發公司一起主辦的「SUP繞標競速賽及體驗活動」已經邁入第二年，去年選在青洲濱海遊憩區進行比賽，今年則改在大鵬灣休閒特區灣域進行下水比賽。

主辦單位表示，賽事分為500公尺和5公里的繞標競速以及 6人200公尺團體單板接力賽。參賽隊伍來自台北微風運河、南投日月潭、台南漁光島等全台各地的SUP俱樂部，計9支隊伍總共80人報名參賽。

來自台南漁光島的23歲鄭宜真，這次在女子500公尺等項目奪下第一，她說，在灣域比賽可以同時在水上出發，不用拿著板子從沙灘衝進海裡，難度相對較低，不過風勢強勁仍有不少碎浪，對於平靜水域訓練的選手較為吃虧。