澎湖海上花火 移師吉貝綻放

2018-04-28 22:57 中央社 澎湖縣28日電



澎湖海上花火節，首場離島場今晚移師澎湖北海的吉貝嶼施放，美麗的花火照亮夜空，也與潔白沙灘相輝映，讓花火在吉貝嶼更添浪漫迷人氣氛。

澎湖縣政府旅遊處表示，今晚的花火晚間8時施放，花火之前，有吉貝國中小的太鼓表演、嘻哈yoyo連串嘻哈舞曲與歌手林喬安等跨海登台壓軸獻唱經典歌曲，為花火暖身。

澎湖吉貝嶼今晚的海上花火由澎湖縣長陳光復、白沙鄉長莊美李等人共同引爆後，璀璨的花火照亮吉貝島區夜空，花火映照在北海面更是美麗，遊客驚呼連連。

澎湖白沙吉貝嶼是澎湖著名的北海遊憩景點，島上長達2000公尺的沙尾與三心石滬「葫蘆石滬」等石滬群，最為吸引遊客前往。