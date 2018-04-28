大武壠族文化自覺 要「種回小林村的記憶」

2018-04-28 20:35 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



「昭和草」在台灣許多部落是很受歡迎的野菜，到了高雄小林村卻被稱為「保成仔菜」，紀念著一段大武壠族人參與「噍吧年事件」英勇抗日的事蹟。除了昭和草，華薊、刺竹等數十種植物，都透露著大武壠族與土地的親密關係，大武壠後裔徐銘駿帶族人費時3年多，完成「種回小林村的記憶」一書，即要把屬於小林的植物文化，一點一滴找回來。

「種回小林村的記憶」今天在「大武壠族歌舞文化節」中發表，這本書從歷史、信仰、飲食與生活等面向，敘述植物與大武壠族的關連，被視為一本部落傳承的人文誌。

莫拉克風災發生距今9年，當年倖存的小林村民，部分留置甲仙五里埔，部分遷至杉林日光小林社區，多年來「日光小林」族人基於文化醒覺，爭取正名為「大武壠族」，也努力復振產業文化，已辦4屆的「大武壠族歌舞文化節」，正是他們傳承文化香火的舞台。

至今，大武壠族已發表過12首失傳的古調，這些隨著時間被泯沒的歌謠，是族人一字一句重新找回的文化點滴，而今年，他們再發表民族植物搜羅的成果，想要「種」回小林村的記憶。

主編徐銘駿2015年承接原民會平埔族群活力計畫「部落營造員」職務，窺見部落正面臨文化斷層的危機，於是決定從傳統植物的田調做起，探索先輩的生活智慧。3年多來，在耆老劉章文、周坤全、徐吉綠、徐大林及羅潘春美引領下，多次返回小林村故居採集植物，種到日光小林社區「保種」，最後由南島之眼文化工作室執筆，完成編撰。