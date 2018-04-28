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消逝近百年 大武壠族「禁向」祭典今天重現

2018-04-28 20:34聯合報 記者王昭月╱即時報導

消失近百年的「禁向」祭儀，今天傍晚在高雄大武壠族歌舞文化節中重現！

走過八八風災9年，高雄小林村大武壠族人積極發展部落文化產業，成立的「大滿舞團」已躍升國際舞台，部落更自主舉辦大武壠歌舞文化節復振文化，今天則重現消失近百年的「禁向」傳統祭典。

「禁向又稱作關向，每年農曆3月15日是舉行祭典的日子，但日據時代起，這項傳統祭儀已逐漸消逝」，現年70歲的日光小林社區耆老徐大林說，打從出生，他就不曾見過這項儀典，莫拉克災後族人復振文化，今年決定重現。

外界熟悉的「小林夜祭」，仍維持立向（hiang)竹、開向的傳統祭典。而農曆3月「禁向」後則開始禁止狩獵，這時大家會專務農事，一方面也算休養生息。

日光小林發展協會總幹事王民亮表示，禁向與開向儀式，差別在祭拜的供品與吟唱的歌謠不同。莫拉克災後，小林村的公廨隨之消失，族人移居的「日光小林」，並未再重建。目前許多長輩已經年邁，無法再返回五里埔舊址祭拜祖靈，而孩子們日漸成長，也不能對傳統的信仰毫無所悉。

透過「禁向」儀式的重現，日光小林的族人更期待明年莫拉克10周年，能將過去祭拜祖靈的「公廨」遷至日光小林，「信仰終究要與土地結合，透過公廨重建，也盼與悲傷的過去有所切割」。

日光小林社區近年舉辦大武壠族歌舞文化節，已喚起其他部落的文化意識，產生拋磚引玉的效應，王民亮興奮地說，包括台南頭社、荖濃、阿里關等地部現在也都開始教唱自己的古謠。

每年農曆3月15日，大武壠族人的「禁向」日，如果遇上乾旱，族人亦會進行祈雨祭儀。...
每年農曆3月15日，大武壠族人的「禁向」日，如果遇上乾旱，族人亦會進行祈雨祭儀。記者王昭月／攝影
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每年農曆3月15日，大武壠族人的「禁向」日，如果遇上乾旱，族人亦會進行祈雨祭儀，...
每年農曆3月15日，大武壠族人的「禁向」日，如果遇上乾旱，族人亦會進行祈雨祭儀，舀水潑掉腳印，潑濕公廨，祈求祖靈降雨。記者王昭月／攝影
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消逝近百年的「禁向」傳統儀式，今天在大武壠歌舞文化節中重現。記者王昭月／攝影
消逝近百年的「禁向」傳統儀式，今天在大武壠歌舞文化節中重現。記者王昭月／攝影
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