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高雄市中小學科展多元 學生自製沸石、研究二點葉蟎

2018-04-28 19:34聯合報 記者徐如宜╱即時報導

「高雄市第58屆中小學科學展覽會」今天在科學工藝博物館舉行頒獎及開幕典禮，今年共有360件科學作品參賽，選出37件優秀作品。雄女學生挑戰自製「沸石」，明華國中學生研究農作物最惡明昭彰的害蟲「二點葉蟎」，都是大膽假設、小心求證，勇於探索與追尋解答。

今年高雄女中、明華國中在中小學科展中表現優秀，分別奪高中組、國中組團體總冠軍。所有得獎作品在科工館展出至5月6日。教育局長范巽綠並頒獎表揚指導學生從事科展獲獎的校長鍾志華與教師謝宜和。

雄女學生陳玫汝、江韋蓁與李孟穎的參展作品是「居銨思危─簡易不同自製沸石應用於除銨淨化水質的探討」，得到高中化學組第二名，第一名從缺。因為有家人養魚、養豬，會傳出異味與汙染水質，她們聽老師說到「沸石」具有淨瀝水質的功能，但市售「沸石」較貴，並且不瞭解實際功能，於是開始挑戰自製「沸石」之路。

李孟穎說，當初是創造一個最不佳環境的魚缸，不換水也不打氣，再以市售沸石實驗是否真能淨瀝水質。陳玫汝說，經過不斷測試，由於「沸石」消耗很大，三人才因此有了自製「沸石」的想法，從氧化鋁、二氧化矽等項化學材質，終於找到自製「沸石」的關鍵。江韋蓁表示，從當初發想至完成自製「沸石」，花了1年2個月，自製的「沸石」不但較市售的便宜，功效也更勝一籌，可以有效除去魚缸中產生的銨，能有效達到水質淨化。

明華國中學生林家葳、林禹安金亞臻的以「隱」製蟎，獲得國中組生物科第一名。三人發現農作物最惡明昭彰的害蟲「二點葉蟎」，是不少農人最頭痛的害蟲，不少葉菜類上的小洞都是二點葉蟎吃的，因此對其為何能大量繁殖與存活感到好奇。

金亞臻說，二點葉蟎看似弱小，但其實不要小看，三人在農委會實驗所的協助展開長時間觀察與瞭解，發現二點葉蟎在食物缺乏時，會大批聚集成「蟎點」，藉由風的力量找尋下個農作物，同時發展出巧妙的生存之道，讓二大天敵隱翅幼蟲、捕植蟎自相殘殺，繁衍出令人不得不到讚嘆的生存方式。

范巽綠局長表示，高雄市教育局對於科普教育的推動，不遺於力，科學教育成果優異，從都市到偏鄉、從陸地到海洋，都看見科學的蹤跡。目前也積極推動高雄科普教育整合計畫，未來將朝向以「院校協作」方式進行。

高雄市中小學科展選出37件優勝作品，將代表高雄市參加全國科展爭取佳績。記者徐如宜...
高雄市中小學科展選出37件優勝作品，將代表高雄市參加全國科展爭取佳績。記者徐如宜／攝影
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明華國中學生生林家葳、林禹安金亞臻（左至右），研究以「隱」製蟎，獲高雄市學生科展...
明華國中學生生林家葳、林禹安金亞臻（左至右），研究以「隱」製蟎，獲高雄市學生科展第一名。記者徐如宜／攝影
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高雄市中小學科展選出37件優勝作品，將代表高雄市參加全國科展爭取佳績。記者徐如宜...
高雄市中小學科展選出37件優勝作品，將代表高雄市參加全國科展爭取佳績。記者徐如宜／攝影
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高雄女中學生陳玫汝、江韋蓁與李孟穎（左至右），挑戰自製低成本、高效率的「沸石」。...
高雄女中學生陳玫汝、江韋蓁與李孟穎（左至右），挑戰自製低成本、高效率的「沸石」。記者徐如宜／攝影
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