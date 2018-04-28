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金門文青料羅灣看漁舟 重返楊牧文學現場

2018-04-28 19:12中央社 金門縣28日電

圖為金門料羅灣。 聯合報系資料照片／記者蔡家蓁攝影
圖為金門料羅灣。 聯合報系資料照片／記者蔡家蓁攝影
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55年前的4月，詩人楊牧來到料羅灣，寫下「料羅灣的漁舟」，5、6年級生耳熟能詳；今天，金門一群藝文愛好者來到料羅灣，真的看到漁舟或泊在岸邊，或停在沙灘上，十分興奮。

本名王靖獻的楊牧，1963年到1964年7月在金門服役。1963年的4月末，他來到金門東半島的料羅灣，以「葉珊」筆名發表「料羅灣的漁舟」；後來這篇文章收錄在國中國文課本裡，成為當今「中年文青」美麗的回憶。

金門國教輔導團今天舉辦「重回文學現場」，邀請金門籍的台灣師範大學國文系教授石曉楓引領賞析「料羅灣的漁舟」，了解浪漫主義者楊牧的創作之路，並由柏村國小校長陳為學帶領著大家到料羅灣，導覽文學現場。

石曉楓說，「料羅灣的漁舟」是楊牧青澀時期的作品，當年楊牧乘坐吉普車沿著黃沙滾滾路，來到料羅灣；今天參加重回文學現場的學員則是乘坐遊覽車沿著柏油路到達現場，景況全然不同。大家試著遙想詩人當時的心境。

文中寫到，料羅灣漁舟平靜而神秘、如貓咪的眼、如銅鏡、如神話，如時間的奧秘。石曉楓說，其實如詩人所言，漁舟的靜不是真正的靜，因為是泊在無波的海面上，但海面果真是無波嗎？

石曉楓指出，楊牧感受到海面平靜無波一如人看過去的生命，但仔細近看海面，才發現並非如此平靜，這意寓著過去的生活還是曾經波濤，只有達到見水不是水，才是人生最高境界。

其實，「料羅灣漁舟」主要並不是在描述金門，石曉楓進一步說，而是用楊牧文學語彙訴說文青對未來的徬徨；盼望「料羅灣的漁舟」帶給大家啟發，思考並體會詩人心思的變化。

楊牧服役時，大學才畢業不久；石曉楓說，楊牧在「料羅灣的漁舟」中著重回憶在大肚山的東海大學生活，金門戰地對他而言，不過是生活的過渡。

但金門鄉親也不必失望，石曉楓表示，楊牧日後到美國深造，十分想念金門，「給東碇島的伙伴們」等作品，都是對金門深情的書寫。

楊牧現已78歲，重回文學現場主辦人金門國教輔導團課督許雪芳表示，雖然極力邀請楊牧能在暑假期間舊地重遊，但尚未確定能否成行。不過，許雪芳轉述，楊牧對金門充滿感情和回憶，他感謝金門民眾喜歡他的作品。

金門東海大學貓咪

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