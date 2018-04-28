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金酒千人運動會 親子同樂High翻天

2018-04-28 17:49聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

金門最大企業金酒公司今天舉辦運動會，全體員工和眷屬將近1500多人參加，讓活動現場相當熱鬧，今年有安排趣味競賽、大隊接力等，以及邀來歌手動力火車的精采演出，讓金酒員工和眷屬在競技之餘，可欣賞歌手唱歌和吃美食，現場洋溢著歡樂愉快的氣氛！

金酒運動會在今天上午8時許舉行，由金酒公司總經理張鳴仁率領副總經理與高階主管以傳統「布馬陣」之姿進場，緊接著由各廠處及金酒廈門公司分隊進場，近千人共分10多支隊伍進場，所有員工同仁身著一致的運動服裝，精神抖擻，展現金酒的團隊精神，現場宛如「縣運會」般的盛大。

今天一整天的活動相當精采，有多項趣味競賽、還有大隊接力，並設計多項親子闖關與女性員工的指甲彩繪體驗區，讓員工玩得超開心。不少員工都說，運動會每2年舉辦一次，今年是這10年來，最盛大的一次，感謝公司的用心安排。

包括金門縣長陳福海、立委楊鎮浯、金門縣議會副議長謝東龍等人都到場參與，並為員工加油打氣，陳福海在致詞時表示，現在大環境不好，但金酒公司的業績還能長紅，這都要感謝各位員工；他也特別提及感謝張鳴仁在金酒艱難的時刻能加入團隊，並一間扛起重責大任。

陳福海強調，會讓政治力盡量退出金酒，讓金酒能秉持著企業經營，員工都能有大膽的發揮，希望多提攜長期在金酒的員工，培養內部的人才，最後他也勉勵董事長呂瑞泰、總經理張鳴仁兩人好好努力，讓金酒能邁向永續金酒、長長久久。

「台灣要好一定要靠金門！」陳福海幽默的說，目前兩岸面臨緊張的氣氛，台灣避談九二共識，金門則是談高粱酒的「酒後共識」，酒喝下去，就有共識，金門是最安全。

楊鎮浯也說，金門因為有金酒而驕傲，每天努力打拼的員工，就是金酒最大的資產，希望大家越來越健康，金酒的成績能越來越好。

金酒總經理張鳴仁表示，今天他特別率領主管一起下場大跳「布馬陣」，主要訴求「躍馬中原、佈局全球」，他強調，金酒公司過去大陸市場發展的不盡理想，今年將全面整頓產品與團隊，正式進軍中國大陸。

金門最大企業金酒公司今天舉辦運動會，全體員工和眷屬將近1500多人參加，現場相當...
金門最大企業金酒公司今天舉辦運動會，全體員工和眷屬將近1500多人參加，現場相當熱鬧。記者蔡家蓁／攝影
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金門最大企業金酒公司今天舉辦運動會，董事長呂瑞泰、總經理張鳴仁與幹部共同點燃聖火...
金門最大企業金酒公司今天舉辦運動會，董事長呂瑞泰、總經理張鳴仁與幹部共同點燃聖火。記者蔡家蓁／攝影
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金門縣長陳福海頒獎表揚績優員工並合影。記者蔡家蓁／攝影
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