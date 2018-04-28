最貴的復康巴士在金門？是子女延續母親的愛

2018-04-28 15:38 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門沙美萬安堂內閣三忠廟曾入選台灣宗教百景，管委會主委黃瑞華在去年亡故，其兒女張力元、張瓅文將母親留給他們的存款，訂購全國第一台頂級復康巴士，以「沙美萬安堂-內閣三忠廟」的名義，捐贈給金門縣政府，張瓅文說，「捐車是為媽媽的主委任期劃下完美句點。」

這兩天是沙美萬安堂的建醮祈福慶典，黃瑞華的子女特別選在今日在萬安堂舉辦捐贈儀式，縣長陳福海出席時也肯定，黃瑞華長期以來致力熱心公益、關懷弱勢，也將孩子栽培的很成材，感謝遺族捐贈復康巴士，將黃瑞華的遺愛散佈在金門的每個角落，令人感動 ，也讓金門縣身心障礙者及失能長輩能擁有更多行的便利。

縣府表示，目前全台的復康巴士都是手排的，這台是首部高頂自排復康巴士，全車德國原裝進口的，也是現在功能最新最好的，總價約在193萬元。

黃瑞華的子女都相當傑出，其女張瓅文畢業於英國曼徹斯特大學取得電腦輔助語言學習理工碩士及口譯研究哲學博士，目前為書籍翻譯者及會議口譯者；張力元畢業於國立高雄大學建築研究所，目前跟隨金門吳鼎信大師，學習閩南古厝古蹟修復。兩人從小耳濡目染，效法其父母熱心公益，讓他們決定捐贈復康巴士，期待能幫助有需要的金門鄉親。