「油飯女王」邱碧美 獨家口味稱霸南台灣
來自苗栗的「錦芳油飯」董事長邱碧美，畢業後就在高雄大醫院當藥劑師，在醫院工作時常收到產婦分享的彌月油飯，當初一個轉念決定辭去穩定工作挑戰這塊市場，做起油飯生意，經過許多挫敗與努力，終於打下一片天，不但成為全台20多家五星級飯店供應商，每天生產5、6000斤油飯，主打精緻化路線，以絕佳口味及品質獲得市場讚賞，「油飯女王」名號亦不脛而走。
小時候家境富裕的邱碧美，家裡是開的是中藥行，從藥劑系畢業後就在高雄大醫院當藥劑師，38歲那年，邱碧美做了人生最大賭注，毅然決然轉換跑道，辭掉工作埋首研發油飯，一頭栽入油飯事業，靠著一身「憨膽」及借助家族中藥行力量，以一斗米、五斤肉試驗，再將中藥入味，經過多次不斷地試煉，打造口感特殊的油飯，將米香發揮到極致，造就「僅此一家，別家吃不到的」獨家口味。
邱碧美說，創業之初只有她一個人在4、5坪大工作室，忍受著悶熱的環境，反覆鑽研油飯口味，從挑選糯米、香菇、豬肉等食材，再到生產、行銷，通通一手包辦，從當初她一人到今天有32位員工，400多坪廠房，稱霸南台灣油飯市場，邱碧美說當初創業時看到家鄉米農辛苦生產，卻只能賣出便宜價格，她想說要幫農民增加價值，用新鮮食材，讓油飯嚐來不油膩、又健康，漸漸走出自家特色。
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