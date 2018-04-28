親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中華商場再回首
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

教育部拔管 馬英九痛斥離譜：台灣還是法治文明社會？

「油飯女王」邱碧美 獨家口味稱霸南台灣

2018-04-28 14:18聯合報系攝影中心 記者劉學聖╱即時報導

來自苗栗的「錦芳油飯」董事長邱碧美，畢業後就在高雄大醫院當藥劑師，在醫院工作時常收到產婦分享的彌月油飯，當初一個轉念決定辭去穩定工作挑戰這塊市場，做起油飯生意，經過許多挫敗與努力，終於打下一片天，不但成為全台20多家五星級飯店供應商，每天生產5、6000斤油飯，主打精緻化路線，以絕佳口味及品質獲得市場讚賞，「油飯女王」名號亦不脛而走。

小時候家境富裕的邱碧美，家裡是開的是中藥行，從藥劑系畢業後就在高雄大醫院當藥劑師，38歲那年，邱碧美做了人生最大賭注，毅然決然轉換跑道，辭掉工作埋首研發油飯，一頭栽入油飯事業，靠著一身「憨膽」及借助家族中藥行力量，以一斗米、五斤肉試驗，再將中藥入味，經過多次不斷地試煉，打造口感特殊的油飯，將米香發揮到極致，造就「僅此一家，別家吃不到的」獨家口味。

邱碧美說，創業之初只有她一個人在4、5坪大工作室，忍受著悶熱的環境，反覆鑽研油飯口味，從挑選糯米、香菇、豬肉等食材，再到生產、行銷，通通一手包辦，從當初她一人到今天有32位員工，400多坪廠房，稱霸南台灣油飯市場，邱碧美說當初創業時看到家鄉米農辛苦生產，卻只能賣出便宜價格，她想說要幫農民增加價值，用新鮮食材，讓油飯嚐來不油膩、又健康，漸漸走出自家特色。

「錦芳油飯」董事長邱碧美，強調油飯食材新鮮，要求要用最高品質讓消費者吃得安心。記...
「錦芳油飯」董事長邱碧美，強調油飯食材新鮮，要求要用最高品質讓消費者吃得安心。記者劉學聖／攝影
分享
60歲的「錦芳油飯」董事長邱碧美，當年選擇換跑道轉行食品業，讓她的人生完全改變，...
60歲的「錦芳油飯」董事長邱碧美，當年選擇換跑道轉行食品業，讓她的人生完全改變，也成為南部知名油飯女王。記者劉學聖／攝影
分享

中藥創業女王

相關新聞

屏東推綠能 出現搶地搶饋線亂象

2018-04-27 23:53

萬丹大排架光電板 農民憂影響作物

2018-04-27 23:47

金門老人郊遊 手舞足蹈樂開懷

2018-04-27 23:31

樹德科大虛擬偶像「STU Girls」 MV爆紅成新網紅

2018-04-27 23:19

高雄反毒特展 互動體驗毒害一生

2018-04-27 23:11

金牌農村「南排灣的紅寶石」 牡丹高士社區光芒再現

2018-04-27 23:01

國企帶頭 勞動部長：「有工安 才能永續！」

2018-04-27 22:46

看過鐵飯碗嗎？這是今年送給畢業生的新鮮禮品

2018-04-27 20:20

從農地到排水溝的綠能大躍進 考驗地方把關能力

2018-04-27 19:25

全國「貓咪盃」SCRATCH競賽暨創意市集登場 大小瘋AI

2018-04-27 18:38

屏200縣道拓寬卡在預評？ 墾管處挨批漠視人命

2018-04-27 18:09

老去莒光樓？在地人私房景點 去過才算玩過金門

2018-04-27 16:55

2018青春設計節x影展 高駁二引爆

2018-04-27 16:40

大排架設太陽能板 萬丹農民抗議：會不會影響農作物？

2018-04-27 14:26

鳳梨文化電影鬥魚也來取景 高雄龍目社區獲獎

2018-04-27 13:37

獨／誇張！竟有人光天化日到澄清湖「偷水」

2018-04-27 10:46

看高市新堀江漸失年輕客群 韓國瑜想點子為商圈注活力

2018-04-27 08:45
看更多

熱門文章

新郎「可以抱妳睡嗎」展開緣分 成集團結婚最亮眼一對

2018-04-27 16:14

1995年日人錄影的台北 網友：時代的眼淚

2018-04-27 21:58

老去莒光樓？在地人私房景點 去過才算玩過金門

2018-04-27 16:55

稀奇！台東農民田裡竟生出一條地瓜蛇及地瓜鼠.....

2018-04-28 13:01

青年照過來！北市興隆二區公宅510戶7月招租

2018-04-27 15:06

影／南鐵東移查估爆黑箱？地主：40坪房竟只值120萬

2018-04-27 15:14

國民黨下屆花壇鄉長黨內提名 僅醫師顧勝敏登記

2018-04-27 21:12

影／沈文程代言登島陪賽 48好手基隆嶼島礁各顯身手

2018-04-28 09:18

近5成台南市民要換執政黨 謝龍介：賴清德留下爛攤

2018-04-27 16:19

鳥界法拉利稀有赤翡翠過境 台南公園鳥友搶拍

2018-04-28 11:05

走過180年古香路 同安寮十二庄請媽祖

2018-04-28 10:51

殺很大！新竹大遠百特賣 日本開架化妝品殺4折

2018-04-27 17:08

武德宮和Cmoney捐百萬公益 為財神祝壽

2018-04-27 19:36

屏200縣道拓寬卡在預評？ 墾管處挨批漠視人命

2018-04-27 18:09

「選最忙的一天停水」台中大停水遇母親節 餐飲業備戰

2018-04-28 06:31

紫微天后宮北三媽文化祭明遶境 新莊警籲用路人改道

2018-04-27 18:00

怕塞車 三峽內湖跳蛙公車30日起可機動改路線

2018-04-28 08:29

落單雛鳥收容增多 苗縣府提醒野外發現莫急著帶離

2018-04-27 19:38

台中國際旅展今登場 吸引民眾參觀

2018-04-27 17:46

超吸睛！正妹姊妹花東石漁人碼頭開美女廚師店

2018-04-28 11:59

油桐花大爆發 福氣步道眺望台更是絕佳視野

2018-04-28 11:23

童仲彥赴私娼寮考察 發現「毛髮很多、洗衣機髒汙」

2018-04-27 15:29

從農地到排水溝的綠能大躍進 考驗地方把關能力

2018-04-27 19:25

1棟透天厝換1間廁所 中國城住戶批政府欺騙地主

2018-04-28 11:51

保安宮遶境睽違3年 周日盛大登場

2018-04-27 21:32

台中市核准中部首件危老重建案 獲40%容積獎勵

2018-04-27 15:14

2018青春設計節x影展 高駁二引爆

2018-04-27 16:40

台電罰校園2千萬？教育局強調是超約附加費非罰款

2018-04-27 18:23

給侯友宜信心 新北議長喊話：拔樁？不可能

2018-04-27 20:18

基隆首家電動機車出租店開張 與旅宿業合作拚觀光

2018-04-28 13:01

軍備局完成首次無人機射擊展示 命中率高

2018-04-27 18:32

清大好美！草坪變展場 夜晚閃閃發光

2018-04-27 19:37

與最帥女排隊長阿菲爭鋒 名嘴議員之女超搶鏡

2018-04-27 18:29

不選了? 年底選舉花蓮藍營登記截止 現任議長未現身

2018-04-27 19:23

樹德科大虛擬偶像「STU Girls」 竟成最新網紅

2018-04-27 17:59

奇美博物館阿波羅噴泉成麵包？嘉藥方若瑜發揮創意奪銅

2018-04-27 17:05

媽祖省親？特殊遶境慶典今熱鬧登場

2018-04-28 11:24

清大校園夜景 上演「阿凡達」

2018-04-28 00:10

看過鐵飯碗嗎？這是今年送給畢業生的新鮮禮品

2018-04-27 20:20

蘇澳岳明國小師生勇渡黑潮23小時 揚帆航向日本

2018-04-27 23:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top