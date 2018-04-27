大排架設太陽能板 萬丹農民抗議：會不會影響農作物？

2018-04-27 14:26 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



屏東縣萬丹鄉社皮大排租給業者架設太陽能光電，未料引發地方農民抗爭，農民擔心在大排水溝上架設太陽能光電板，可能衍生淹水或影響農作物生長等問題；水利會表示，為解決淹水問題，社皮大排早已拓寬，架設太陽能光電板也有一定高度，不至影響農作物，施工業者已允諾先停工，再與農民溝通。

屏東縣農田水利會長黃信茗表示，為了配合政府的綠能政策，水利會是把社皮大排上方租給太陽能廠商架設太陽能板，並經縣府核可後才開始施作，整個社皮大排長約兩公里，原本預計本月底就要完工，如今遇上抗爭，會再與農民溝通。

今天上午在施工現場聚集了眾多抗議的農民，包括萬丹鄉長劉昭相、代表會主席簡天屏、縣議員許展維、農權會理事長盧同恊都前往關切。

縣議員許展維表示，當年莫拉克颱風時，當地曾經造成淹水嚴重的災情，如今在大排水溝上要架設太陽能光電板，等於是為水溝加蓋，是否可能有淹水疑慮，施工單位應該說清楚，另外太陽能光電板是否可能造成反光或影響作物生長，都讓農民不安。