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大排架設太陽能板 萬丹農民抗議：會不會影響農作物？

2018-04-27 14:26聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

屏東縣萬丹鄉社皮大排租給業者架設太陽能光電，未料引發地方農民抗爭，農民擔心在大排水溝上架設太陽能光電板，可能衍生淹水或影響農作物生長等問題；水利會表示，為解決淹水問題，社皮大排早已拓寬，架設太陽能光電板也有一定高度，不至影響農作物，施工業者已允諾先停工，再與農民溝通。

屏東縣農田水利會長黃信茗表示，為了配合政府的綠能政策，水利會是把社皮大排上方租給太陽能廠商架設太陽能板，並經縣府核可後才開始施作，整個社皮大排長約兩公里，原本預計本月底就要完工，如今遇上抗爭，會再與農民溝通。

今天上午在施工現場聚集了眾多抗議的農民，包括萬丹鄉長劉昭相、代表會主席簡天屏、縣議員許展維、農權會理事長盧同恊都前往關切。

縣議員許展維表示，當年莫拉克颱風時，當地曾經造成淹水嚴重的災情，如今在大排水溝上要架設太陽能光電板，等於是為水溝加蓋，是否可能有淹水疑慮，施工單位應該說清楚，另外太陽能光電板是否可能造成反光或影響作物生長，都讓農民不安。

屏東縣農田水利會長黃信茗表示，自從他上任後，就分7期把社皮大排從5米寬拓寬成12米寬，以解決淹水的疑慮；至於目前正在施工的太陽能光電設施，高度都只在2至3米間，比一般農田旁的香蕉、檳榔園還要低，不至於影響周邊農作物，施工單位會再向農民清楚說明。

屏東縣萬丹鄉社皮大排要架設太光能光電板，上午引發農民抗爭。記者翁禎霞／翻攝
屏東縣萬丹鄉社皮大排要架設太光能光電板，上午引發農民抗爭。記者翁禎霞／翻攝
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圖為萬丹社皮大排上架設的太陽能光電板。圖／水利會提供
圖為萬丹社皮大排上架設的太陽能光電板。圖／水利會提供
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圖為萬丹社皮大排上架設的太陽能光電板。圖／水利會提供
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屏東縣萬丹鄉社皮大排要架設太光能光電板，上午引發農民抗爭。記者翁禎霞／翻攝
屏東縣萬丹鄉社皮大排要架設太光能光電板，上午引發農民抗爭。記者翁禎霞／翻攝
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屏東縣萬丹鄉社皮大排要架設太光能光電板，上午引發農民抗爭。記者翁禎霞／翻攝
屏東縣萬丹鄉社皮大排要架設太光能光電板，上午引發農民抗爭。記者翁禎霞／翻攝
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屏東縣萬丹鄉社皮大排要架設太光能光電板，上午引發農民抗爭。記者翁禎霞／翻攝
屏東縣萬丹鄉社皮大排要架設太光能光電板，上午引發農民抗爭。記者翁禎霞／翻攝
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圖為萬丹社皮大排上架設的太陽能光電板。圖／水利會提供
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圖為萬丹社皮大排上架設的太陽能光電板。圖／水利會提供
圖為萬丹社皮大排上架設的太陽能光電板。圖／水利會提供
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農民淹水農田水利會
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