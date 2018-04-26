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下山9年種出「彩虹藜」 今年訂單卻讓農民急了

2018-04-26 17:56聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

還記得莫拉克颱風期間的「佳暮四英雄」嗎？「英雄」之一的柯信雄近年帶著部落產銷班種紅藜，並以「彩虹藜」為品牌做出了口碑，不過今年不知為何，產銷班的訂單不如往年，眼看如果賣不出去，產銷班的農民可能繳不出向台糖租地的租金，讓柯信雄忍不住在臉書上號召民眾認養部落的紅藜，支持族人找到重生的力量。

柯信雄是屏東縣霧台鄉佳暮村人，莫拉克颱風期間，他和幾位部落青年協助全村的村民搭直升機撤離，「佳暮四英雄」的故事迄今仍讓人印象深刻，而撤離山區之後，他們也從此留在永久屋部落，和部落的族一起打拚。

部落遷到平地後，他們開始向台糖租地務農，從種菜、種辣椒開始一路摸索，近年種紅藜種出了不錯的成績，族人還從平地種回了山區部落，希望以原住民最自然的種植方法，種出紅藜的好味道。

未料今年的訂單並出奇的冷清，讓產銷班班長柯信雄憂心不已，他說，產銷班總計有42人，採收的紅藜如果賣不掉，產銷班分著吃完沒關係，但他實在不忍部落族人重生的力量受打擊，其實他們的種植面積大約在8至9公頃間，產銷大約在5公噸左右，並沒有激增，但不知為何，今年的訂單像是被中途攔截了一般，光是等訂單的電話，就讓很多人等得焦急不已。

據了解，包括瑪家、霧台等地都有農民遇到類似的現象，有熟悉市場的人士指出，很可能是去年市場價格攀升後，有盤商故意不收或延後下單、想要壓低價格，讓農民特別著急。

這兩天他在臉書上號召民眾認養後，獲得不少支持者大力分享，訂單已慢慢湧入，他說「真的很感動」，不過仍有大半庫存需要消費者的支持，柯信雄說，部落族人務農採用的是友善耕作，產品均通過檢驗無農藥殘餘，去殼紅藜真空包裝，一台斤400元，10包免運費，連絡電話：0928183665。

屏東縣政府原住民處長伍麗華表示，縣府目前正努力輔導農民以組織戰代替單打獨鬥，並以友善耕作打出屏東的品牌，明年還有機會輔導農民成立公司，未來希望透過整合，可以避免被少數盤商操縱市場的亂象。

莫拉克颱風期間助村民撤離的「佳暮四英雄」之一柯信雄（右），近年在部落帶領族人種紅...
莫拉克颱風期間助村民撤離的「佳暮四英雄」之一柯信雄（右），近年在部落帶領族人種紅藜。圖／報系資料照
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屏東縣霧台鄉佳暮村種出彩虹藜，代表部落重生。圖／柯信雄提供
屏東縣霧台鄉佳暮村種出彩虹藜，代表部落重生。圖／柯信雄提供
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屏東縣霧台鄉佳暮村種出彩虹藜，代表部落重生。圖／柯信雄提供
屏東縣霧台鄉佳暮村種出彩虹藜，代表部落重生。圖／柯信雄提供
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農民認養原住民
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