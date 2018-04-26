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搶救墾丁觀光 屏縣府擴大淨灘活動

2018-04-26 16:14中央社 屏東縣26日電

墾丁觀光負評除了消費高外，還有沙灘髒亂問題，22日墾丁旅宿、餐廳業者發起淨灘活動，獲得500多人支持，屏東縣政府環保局今天表示，5、6月將再發起6場擴大淨灘活動。

墾丁自從高消費負評後，各項負面形象不斷被民眾檢視，包括境內各沙灘的髒亂、大灣沙灘還有野溪長年發出的惡臭，墾丁8間旅宿及餐廳業者在22日的世界地球日，發起墾丁地區罕見大規模的淨灘活動，以淨灘換食宿獲得網友支持，在沒有官方動員下，號召了500多人參加，涵蓋的區域包括南灣、大灣、後壁湖、後灣、船帆石、小巴里等沙灘。

屏東縣政府環保局今天發布新聞稿表示，環保局結合各相關單位、企業團體與民間社區志工， 訂於5、6月份再擴大舉辦6場「屏東縣恆春沙灘、遊憩區系列淨灘活動」，參與業者將提供住宿優惠方案。

環保局表示，6場淨灘活動分別在5月1日墾丁後壁湖沙灘、5月19日於墾丁大灣沙灘、5月24日南灣沙灘、5月26日萬里桐沙灘、6月6日小灣沙灘及6月12日船帆石沙灘。

環保局表示，參與活動的飯店及民宿協會等當地業者將提供住宿優惠方案給參與淨灘系列活動的民眾；相關淨灘活動訊息可向恆春鎮公所清潔隊洽詢；有意願認養海灘的社會團體，直接洽環保局環境衛生科。

沙灘淨灘墾丁
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