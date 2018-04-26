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不能騎車藏校外 高中生機車、電動車圍占機關停車場

2018-04-26 07:26聯合報 記者蔣繼平 ╱即時報導

洽公民眾發現學生騎不用掛車牌的電動自行車，占用停車空間。圖／讀者提供
洽公民眾發現學生騎不用掛車牌的電動自行車，占用停車空間。圖／讀者提供
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畢業季又要到了，屏東縣東港鎮不少學子近期滿18歲考到駕照但卻不能「騎車上學」，乾脆就把車子「藏」在校園周邊的行政機關停車空間，不過今年除了機車亂停之外，連新潮的電動自行車都出現，已經造成洽公跟上班人士不便。

東港高中校長郝靜宜表示，由於校園規定禁止學生騎機車，而外觀極似機車的電動自行車，也同樣視為慢車禁止進入校園，都請學務處加強宣導並到校外巡查，避免學生亂停車輛再步行進入校園，造成周邊民眾和機關的困擾。

屏東縣東港高中位於鎮中心，周邊行政機關林立包括東港鎮公所、東港鎮民代表會、東港鎮圖書館，近期不少行政機關劃設的停車空間，開始出現許多非洽公或上班人士的機車停放，甚至連沒有掛車牌的電動自行車都出現。

投訴民眾表示，觀察這些車輛固定都在早上7點就停放、下午5點左右離開，長期下來已經影響正常使用，甚至還闖入車庫停放，行為太離譜，且電動自行車不用考照，不用考照都能騎，避免亂象更多，希望校方能夠加強管理。

警方表示，車重40公斤以下、時速25公里以下的電動自行車，雖然外觀極似機車，但仍無強制規定掛牌。公家機關劃設的停車空間屬於私人停車格，一般長期占用會貼通知單公告影響他人使用，多半會採取道德勸說方式來處理。

屏東縣東港高中位於鎮中心周邊行政機關林立，近期開放停車場遭學生機車占用，圖為放學...
屏東縣東港高中位於鎮中心周邊行政機關林立，近期開放停車場遭學生機車占用，圖為放學時間學生牽車準備離開。圖／讀者提供
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東港駕照電動自行車
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