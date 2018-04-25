金廈海沙大流失 新工法奏效北山斷崖海沙回籠15公分高

2018-04-25 19:54 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



大陸抽沙船在金廈海域盜沙，填海造陸，堆築大嶝國際機場，讓金門的海岸線出現灘沙嚴重流失，海岸線倒退，崖岸崩坍的國土流失危機。 成功大學水利及海洋工程博士彭大雄去年在北山斷崖前海灘進行「潛沒式柔性攔截網」留沙定沙試驗，對抑制海沙流失已見具體效果。

彭大雄的「潛沒式柔性攔截網」，是由鋼索、彈簧、塑製排網、浮球等組成，當海潮通過，可柔性擺動減緩海流能量，讓海流捲帶的泥沙沈落；退潮時亦有留住沈沙的效果。如果海沙累堆到1、2公尺高，即可掩沒攔截網，不會造成海灘凸兀景觀，並產生定沙效果，達到防止海岸侵蝕及保護沙灘的目的。

彭大雄是去年底受金門國家公園委託，由金門縣政府贊助300多萬元經費，於北山斷崖前海灘進行「潛沒式柔性攔截網」留沙定沙試驗。彭大雄在上周五率助理至北山斷崖海灘以音波測量法實測海沙累積厚度，並邀行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志與參議陳永富到現場觀察成果。

彭大雄團隊隨機於攔截網後方挖掘，粗估海沙累積約15公分。他表示，去年10月底架設攔截網時，該處泥灘底層上僅餘約1公分厚的海沙；短短半年時間海沙已留存堆累15公分，成效不錯。前天音波測量結果出爐，證實北山斷崖海灘試驗區域，海沙落淤面積計1萬6876平方公尺、落淤體積計2641立方公尺、海沙累積高度平均為15.6公分，試驗成效良好。