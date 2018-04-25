雄中老校舍重建 與鐵路綠廊共存

2018-04-25 07:32 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



雄中第七棟校舍使用已逾50年，建物老舊、牆面斑駁且磁磚脫落，市府工務局預計今年拆除重建，將結合鐵路地下化的綠園道與雄中校園景觀共融設計，拆除隔閡在雄中與鐵道間的圍牆，改以穿透性的綠籬及長達15公里綠色步道取代。

工務局局長蔡長展今天表示，第七棟校舍位於雄中校園西北側，因緊鄰鐵路，火車行駛聲音永遠伴隨學生上課，使用已超過50年，建物老舊、內外牆粉刷斑駁，且磁磚有脫落現象。

高雄中學校長謝文斌爭取社會資源，獲洪四川公益文教基金會指定捐贈6000萬元，市府補助約4400萬元，總經費1億400萬元，預計規劃興建一棟地上4層，30間普通教室的教學大樓，工程由工務局代辦規畫，預計2020年興建完成。

另與雄中一樣具有悠久歷史的市區鐵道，在今年鐵路地下化後，工務局也將著手把地面上的舊鐵道開闢成15公里長的綠園道，將過去隔閡在雄中與鐵道間的高聳圍牆全數拆除，改以具有穿透性的綠籬及兼顧休憩、通行的綠帶長廊取代。