雄中老校舍重建 與鐵路綠廊共存
雄中第七棟校舍使用已逾50年，建物老舊、牆面斑駁且磁磚脫落，市府工務局預計今年拆除重建，將結合鐵路地下化的綠園道與雄中校園景觀共融設計，拆除隔閡在雄中與鐵道間的圍牆，改以穿透性的綠籬及長達15公里綠色步道取代。
工務局局長蔡長展今天表示，第七棟校舍位於雄中校園西北側，因緊鄰鐵路，火車行駛聲音永遠伴隨學生上課，使用已超過50年，建物老舊、內外牆粉刷斑駁，且磁磚有脫落現象。
高雄中學校長謝文斌爭取社會資源，獲洪四川公益文教基金會指定捐贈6000萬元，市府補助約4400萬元，總經費1億400萬元，預計規劃興建一棟地上4層，30間普通教室的教學大樓，工程由工務局代辦規畫，預計2020年興建完成。
另與雄中一樣具有悠久歷史的市區鐵道，在今年鐵路地下化後，工務局也將著手把地面上的舊鐵道開闢成15公里長的綠園道，將過去隔閡在雄中與鐵道間的高聳圍牆全數拆除，改以具有穿透性的綠籬及兼顧休憩、通行的綠帶長廊取代。
工務局表示，第七棟校舍也與綠園道採取共融設計，除了設置一個新的校門口，將整個園道的景觀延續至雄中校區，增添綠意，雄中的學生以後還可不必再經由車水馬龍的建國路而直接經過綠園道進入校園，改善教學與通勤環境。
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