親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中華商場再回首
大甲媽遶境回鑾
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

回顧扁政府時老共軍演半年 習大大對小英溫和多了？

文字直播／大谷挑戰衛冕軍太空人 考驗真正投球功力

雄中老校舍重建 與鐵路綠廊共存

2018-04-25 07:32聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

雄中第七棟校舍使用已逾50年，建物老舊、牆面斑駁且磁磚脫落，市府工務局預計今年拆除重建，將結合鐵路地下化的綠園道與雄中校園景觀共融設計，拆除隔閡在雄中與鐵道間的圍牆，改以穿透性的綠籬及長達15公里綠色步道取代。

工務局局長蔡長展今天表示，第七棟校舍位於雄中校園西北側，因緊鄰鐵路，火車行駛聲音永遠伴隨學生上課，使用已超過50年，建物老舊、內外牆粉刷斑駁，且磁磚有脫落現象。

高雄中學校長謝文斌爭取社會資源，獲洪四川公益文教基金會指定捐贈6000萬元，市府補助約4400萬元，總經費1億400萬元，預計規劃興建一棟地上4層，30間普通教室的教學大樓，工程由工務局代辦規畫，預計2020年興建完成。

另與雄中一樣具有悠久歷史的市區鐵道，在今年鐵路地下化後，工務局也將著手把地面上的舊鐵道開闢成15公里長的綠園道，將過去隔閡在雄中與鐵道間的高聳圍牆全數拆除，改以具有穿透性的綠籬及兼顧休憩、通行的綠帶長廊取代。

工務局表示，第七棟校舍也與綠園道採取共融設計，除了設置一個新的校門口，將整個園道的景觀延續至雄中校區，增添綠意，雄中的學生以後還可不必再經由車水馬龍的建國路而直接經過綠園道進入校園，改善教學與通勤環境。

高雄中學第七棟校舍老舊，工務局預計今年拆除重建，2020年完工。圖／高市工務局提...
高雄中學第七棟校舍老舊，工務局預計今年拆除重建，2020年完工。圖／高市工務局提供
分享

鐵道鐵路地下化
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

金門抗旱 下月恐首波限水

2018-04-24 23:55

茂林三部落 爭取正名

2018-04-24 23:52

高雄市政無縫接軌 許立明：防洪優先

2018-04-24 23:22

19歲正妹帶頭轉型 把鳳梨變「幸福」

2018-04-24 23:12

高雄精品百貨A+1無限期暫停營業 解雇142人未通報挨罰

2018-04-24 23:03

金門工人清理太湖 發現未爆彈

2018-04-24 23:02

陸男偷渡大膽島等不到人 台灣網友協助報案

2018-04-24 17:40

精品百貨A+1無限期暫停營業 廠商搶搬存貨

2018-04-24 16:28

A+1傳將歇業 高市勞工局盯延遲通報

2018-04-24 15:55

日人愛吃旗山香蕉 山鹿市觀光課長來台踩線

2018-04-24 15:32

金門工人太湖底撿垃圾 竟撿到八二三共軍迫砲彈

2018-04-24 14:44

高雄精品百貨A+1無限期暫停營業 27日受理顧客退換貨

2018-04-24 14:15

正妹芳齡19歲...助父親做鳳梨酥 闖出「幸福味」

2018-04-24 14:04

高雄代理市長許立明 臉書粉專上線

2018-04-23 23:42

那瑪夏下冰雹 水蜜桃農急壞了

2018-04-23 23:37

屏東風吹沙 街道「灰了大半」

2018-04-23 23:16

旗山孔廟春祭 學子奉茶求金榜題名

2018-04-23 23:02

鳳荔企業認股 有吃還有玩

2018-04-23 22:56

墾丁大灣臭10年 墾管處今年要整治

2018-04-23 19:19

外勞生病不離不棄 雇主獲表揚：將心比心而已

2018-04-23 18:34

遭指大鵬灣開發無感 BOT廠商澄清已投入逾30億

2018-04-23 18:33
看更多

熱門文章

高雄精品百貨A+1無限期暫停營業 27日受理顧客退換貨

2018-04-24 14:15

正妹芳齡19歲...助父親做鳳梨酥 闖出「幸福味」

2018-04-24 14:04

精品百貨A+1無限期暫停營業 廠商搶搬存貨

2018-04-24 16:28

蘇貞昌質疑新北為何不禁煤 葉元之：衝衝衝變空空空

2018-04-24 14:52

基隆戀愛巴士要開了 單身男女快來速配

2018-04-24 14:33

金門工人太湖底撿垃圾 竟撿到八二三共軍迫砲彈

2018-04-24 14:44

柯文哲臨時「抽考」測反應 晚間突下令水災演習

2018-04-24 23:28

嘉縣議員、代表會副主席互毆 雙方掛彩均提告

2018-04-24 10:49

陸男偷渡大膽島等不到人 台灣網友協助報案

2018-04-24 17:40

舊山線Rail Bike首度公開試乘 7月上路

2018-04-24 20:08

海大龍崗生態園區螢火蟲現蹤 30日晚間開放參觀

2018-04-24 11:49

A+1傳將歇業 高市勞工局盯延遲通報

2018-04-24 15:55

台南市議員安南北中西區民進黨初選出爐

2018-04-24 12:55

城中店將熄燈 金石堂：今年仍會持續開店

2018-04-24 12:40

看病常有「三長兩短」困擾 大林慈濟LINE服務超有感

2018-04-24 12:57

北投媽祖窟公共溫泉異地重建 議員不滿發包要再等4年

2018-04-24 08:26

預寫訃聞生平略歷變傳記 為好友寫下傳奇一生

2018-04-24 19:14

日人愛吃旗山香蕉 山鹿市觀光課長來台踩線

2018-04-24 15:32

彰化縣議員選戰未開打 看板先被打進水溝

2018-04-24 11:15

跟團赴日卻遇親人驟逝 返台受阻還好有他相助

2018-04-24 22:31

依用水度數調漲房屋稅 議員批搶錢程序不正義

2018-04-24 09:16

基隆德安產業道路崩塌10月仍未修復 居民質疑效率差

2018-04-24 14:16

查用水量認定空屋 柯文哲：為降低稅率做準備

2018-04-24 11:53

屢遭遊客破壞 全台最美豐源國小謝絕參觀

2018-04-25 07:32

巷道路燈裝不成 原因竟是地主多意見多

2018-04-24 18:01

稀有翠翼鳩現蹤 台南仁德成功里稀客來報到

2018-04-24 09:21

盧秀燕承諾若當選市長 台中市民看花博不限次數免費

2018-04-25 01:28

影╱長興醒獅團奪國際獅王爭霸冠軍 林右昌：基隆之光

2018-04-24 12:06

首度模擬地震災水災 桃園如真演練屋倒人傷

2018-04-24 20:05

母親節檔期開打！百貨推免費換摺疊傘及購物袋

2018-04-24 08:57

荒廢20年北景雲營區 轉型八德國民運動中心

2018-04-24 19:16

黃彥章苦練體操拿獎金幫家計 教練自豪：可開五金行

2018-04-24 18:22

4月賞螢高峰期 南投「螢河」熱點天天有導覽

2018-04-24 12:01

南投縣「螢河」爆發 這些地方賞螢天天有導覽

2018-04-24 12:40

復育台灣百合有成 北海岸一片雪白

2018-04-24 11:06

春暖花開 客家歌手將辦客庄遶山花演唱會

2018-04-24 10:25

粉紅白的春天吶喊 阿里山櫻花季結束泰國櫻花接棒

2018-04-24 12:00

基地台設國小前居民控罹癌多 基隆瑪陵近百住戶抗議

2018-04-24 13:52

燿華電子宜蘭廠又違規 裁罰372萬元

2018-04-24 18:44

北捷廣告標案改半年期？ 戴錫欽：別因議員太兇就改

2018-04-24 15:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top