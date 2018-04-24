親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中華商場再回首
大甲媽遶境回鑾
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

才剛宣布併元富證 新光金副董李紀珠傳請辭

首屆金牌農村競賽 屏東牡丹高士社區有望摘金

2018-04-24 19:43聯合報 記者蔣繼平 ╱即時報導

屏東縣牡丹鄉高士社區長期發展「部落生態旅遊產業」及「林下經濟」作物，設立農特產示範區，創造青年回流與活絡部落經濟，成功從700多個社區中脫穎而出，通過全國決賽初審擠進22個入圍名單，這次全國首屆金牌農村競賽有機會摘金。

高士社區素有「南排灣的紅寶石」美名，善用當地得天獨厚的文化與自然資源發展「部落生態旅遊產業」與「林下經濟」，這次集結社區總體營造工作10多年的成果，參加全國金牌農村決賽評比中嶄露頭角，讓訪視委員印象深刻。

高士社區有野牡丹花季，且規劃推出採集段木香菇、體驗貴族的揹婚、及灑網捕魚等具有地方文化傳統、生態特色的部落生態旅遊行程，再加上由日本職人佐藤健一集資捐贈的高士神社，中、日、英國際遊客紛紛前來造訪。

高士社區發展協會執行秘書張美惠表示，藉由部落生態旅遊產業的推動，以及林下經濟段木香菇的種植與銷售，社區產業不僅穩定成長，也讓部落青年返鄉定居，目前協助社區產業推動的青年就業人力就高達13人。

屏東縣城鄉發展處處長張桂鳳表示，高士社區從成為屏東縣第一個農村再生社區至今，成果頗豐且為大家有目共睹，今年不僅代表屏東縣爭取全國首屆金牌農村的殊榮，更為社造建立「怡居、怡遊、怡業」的幸福三怡農村典範。

高士社區在春天野牡丹花開的季節裡，主打野牡丹花季一系列活動，讓民眾體驗牡丹鄉人文...
高士社區在春天野牡丹花開的季節裡，主打野牡丹花季一系列活動，讓民眾體驗牡丹鄉人文生態的花季活動。記者蔣繼平／翻攝
分享
屏東縣牡丹鄉高士社區規劃與推出採集段木香菇、體驗貴族的揹婚（如圖）、及灑網捕魚等...
屏東縣牡丹鄉高士社區規劃與推出採集段木香菇、體驗貴族的揹婚（如圖）、及灑網捕魚等具有地方文化傳統、生態特色的部落生態旅遊行程。記者蔣繼平／翻攝
分享

生態旅遊農村再生英國
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

正妹芳齡19歲...助父親做鳳梨酥 闖出「幸福味」

2018-04-24 14:04

陸男偷渡大膽島等不到人 台灣網友協助報案

2018-04-24 17:40

精品百貨A+1無限期暫停營業 廠商搶搬存貨

2018-04-24 16:28

A+1傳將歇業 高市勞工局盯延遲通報

2018-04-24 15:55

日人愛吃旗山香蕉 山鹿市觀光課長來台踩線

2018-04-24 15:32

高雄精品百貨A+1無限期暫停營業 27日受理顧客退換貨

2018-04-24 14:15

高雄代理市長許立明 臉書粉專上線

2018-04-23 23:42

那瑪夏下冰雹 水蜜桃農急壞了

2018-04-23 23:37

屏東風吹沙 街道「灰了大半」

2018-04-23 23:16

旗山孔廟春祭 學子奉茶求金榜題名

2018-04-23 23:02

鳳荔企業認股 有吃還有玩

2018-04-23 22:56

墾丁大灣臭10年 墾管處今年要整治

2018-04-23 19:19

外勞生病不離不棄 雇主獲表揚：將心比心而已

2018-04-23 18:34

遭指大鵬灣開發無感 BOT廠商澄清已投入逾30億

2018-04-23 18:33

影╱慘了！高雄那瑪夏下冰雹 水蜜桃恐怕遭殃

2018-04-23 16:41

風吹沙以為沙塵暴 屏東人一開口滿嘴砂

2018-04-23 15:23

高屏溪沙塵暴來襲 屏東縣看不到對岸

2018-04-23 14:22

高鐵南延屏東之外 屏縣各鄉鎮也期盼縮短城鄉差距

2018-04-23 12:19

旗山孔廟舉辦春祭 卡哇伊「包中御守」送完為止

2018-04-23 12:18

1999專線萬能 他打去問：我唱歌好聽嗎

2018-04-23 11:00
看更多

熱門文章

高雄精品百貨A+1無限期暫停營業 27日受理顧客退換貨

2018-04-24 14:15

台北市松山區900戶大停電 台電：饋線故障搶修中

2018-04-23 20:56

執行公務拆廣告看板遭黑衣人圍毆 竹縣議員怒

2018-04-23 23:07

正妹芳齡19歲...助父親做鳳梨酥 闖出「幸福味」

2018-04-24 14:04

蘇貞昌質疑新北為何不禁煤 葉元之：衝衝衝變空空空

2018-04-24 14:52

精品百貨A+1無限期暫停營業 廠商搶搬存貨

2018-04-24 16:28

人潮亂入！賞螢地恐變螢火蟲之墓 達人痛心：秘境是不能說的秘密

2018-04-24 00:01

金門工人太湖底撿垃圾 竟撿到八二三共軍迫砲彈

2018-04-24 14:44

省時40％ 台灣大道將擴大禁左轉

2018-04-23 23:12

基隆戀愛巴士要開了 單身男女快來速配

2018-04-24 14:33

現代人晚婚晚生 北市女性生第一胎平均年齡最高

2018-04-24 07:27

陸男偷渡大膽島等不到人 台灣網友協助報案

2018-04-24 17:40

嘉縣議員、代表會副主席互毆 雙方掛彩均提告

2018-04-24 10:49

A+1傳將歇業 高市勞工局盯延遲通報

2018-04-24 15:55

海大龍崗生態園區螢火蟲現蹤 30日晚間開放參觀

2018-04-24 11:49

城中店將熄燈 金石堂：今年仍會持續開店

2018-04-24 12:40

台南市議員安南北中西區民進黨初選出爐

2018-04-24 12:55

一本書帶來大力量！窮學生變台商 尋當年的「關同學」

2018-04-23 23:06

彰化縣議員選戰未開打 看板先被打進水溝

2018-04-24 11:15

依用水度數調漲房屋稅 議員批搶錢程序不正義

2018-04-24 09:16

北投媽祖窟公共溫泉異地重建 議員不滿發包要再等4年

2018-04-24 08:26

查用水量認定空屋 柯文哲：為降低稅率做準備

2018-04-24 11:53

看病常有「三長兩短」困擾 大林慈濟LINE服務超有感

2018-04-24 12:57

基隆德安產業道路崩塌10月仍未修復 居民質疑效率差

2018-04-24 14:16

稀有翠翼鳩現蹤 台南仁德成功里稀客來報到

2018-04-24 09:21

母親節檔期開打！百貨推免費換摺疊傘及購物袋

2018-04-24 08:57

影╱長興醒獅團奪國際獅王爭霸冠軍 林右昌：基隆之光

2018-04-24 12:06

廢棄木棧版改造成公園休閒椅 可以坐也可以躺

2018-04-24 08:09

那瑪夏下冰雹 水蜜桃農急壞了

2018-04-23 23:37

日人愛吃旗山香蕉 山鹿市觀光課長來台踩線

2018-04-24 15:32

泰國櫻花滿開 石斛蘭花簾搖曳

2018-04-24 00:12

台中潭雅神選情緊 藍營提名還未定

2018-04-23 23:24

復育台灣百合有成 北海岸一片雪白

2018-04-24 11:06

新湖分局6月啟用 快打部隊先成軍

2018-04-23 23:41

4月賞螢高峰期 南投「螢河」熱點天天有導覽

2018-04-24 12:01

春暖花開 客家歌手將辦客庄遶山花演唱會

2018-04-24 10:25

小蔣2度密訪 西螺「西瓜大王」開賣

2018-04-23 23:20

巷道路燈裝不成 原因竟是地主多意見多

2018-04-24 18:01

預寫訃聞生平略歷變傳記 為好友寫下傳奇一生

2018-04-24 19:14

北捷廣告標案改半年期？ 戴錫欽：別因議員太兇就改

2018-04-24 15:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top