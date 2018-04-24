首屆金牌農村競賽 屏東牡丹高士社區有望摘金

2018-04-24 19:43 聯合報 記者 聯合報 記者 蔣繼平 ╱即時報導



屏東縣牡丹鄉高士社區長期發展「部落生態旅遊產業」及「林下經濟」作物，設立農特產示範區，創造青年回流與活絡部落經濟，成功從700多個社區中脫穎而出，通過全國決賽初審擠進22個入圍名單，這次全國首屆金牌農村競賽有機會摘金。

高士社區素有「南排灣的紅寶石」美名，善用當地得天獨厚的文化與自然資源發展「部落生態旅遊產業」與「林下經濟」，這次集結社區總體營造工作10多年的成果，參加全國金牌農村決賽評比中嶄露頭角，讓訪視委員印象深刻。

高士社區有野牡丹花季，且規劃推出採集段木香菇、體驗貴族的揹婚、及灑網捕魚等具有地方文化傳統、生態特色的部落生態旅遊行程，再加上由日本職人佐藤健一集資捐贈的高士神社，中、日、英國際遊客紛紛前來造訪。

高士社區發展協會執行秘書張美惠表示，藉由部落生態旅遊產業的推動，以及林下經濟段木香菇的種植與銷售，社區產業不僅穩定成長，也讓部落青年返鄉定居，目前協助社區產業推動的青年就業人力就高達13人。