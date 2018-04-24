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精品百貨A+1無限期暫停營業 廠商搶搬存貨

2018-04-24 16:28聯合報系攝影中心 記者劉學聖╱即時報導

南台灣知名的精品百貨A+1由於不敵競爭，在高雄五家分店門口貼出「即日起因改裝盤點暫停營業」的公告，員工忙著盤點，許多廠商聽聞立刻趕來搶搬存貨，A+1精品百貨總公司管理處許特助說，因為大環境改變，公司打算調整經營型態，為免200多名員工在調整經營型態期間無工作，已先辦資遣，昨天先告知員工，今天通知廠商處理相關貨款。

高雄精品百貨「A+1」今天上午起在全高雄五家分店門口貼出「需商品退、換貨的顧客，於4月27日10:00AM到04:30PM統一辦理。」有A+1的員工說，今天上班才知道要盤點，沒有被告知發生什麼事，不知道是不是要結束營業，只表示公司要他們做什麼就做什麼，他們就是把商品一一裝箱。

許特助說，公司創辦人和員工都很捨不得，可是面對大環境，不得不暫停營業，目前有高雄市博愛、鳳山、澄清、中山和德民等5家店，以後公司如果再出發，會考量優先進用老員工。「A+1」曾在網站上公布公司發展經過，1989年間一位25歲的女子在高雄市新田路獨資創業，隨後一路展店，到2014年在高雄市有7家門市。

高雄市勞工局表示，由於A+1並沒有通報大量資遣員工的相關訊息，依照規定將會請負責人說明，也將依法裁處10萬-50萬元。

南台灣知名的精品百貨A+1由於不敵競爭，在高雄五家分店門口貼出「暫停營業」的公告...
南台灣知名的精品百貨A+1由於不敵競爭，在高雄五家分店門口貼出「暫停營業」的公告，員工忙著盤點，許多廠商聽聞立刻趕來搶搬存貨。記者劉學聖／攝影
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南台灣知名的精品百貨A+1由於不敵競爭，在高雄五家分店門口貼出「暫停營業」的公告...
南台灣知名的精品百貨A+1由於不敵競爭，在高雄五家分店門口貼出「暫停營業」的公告，員工忙著盤點，許多廠商聽聞立刻趕來搶搬存貨。記者劉學聖／攝影
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南台灣知名的精品百貨A+1由於不敵競爭，在高雄五家分店門口貼出「暫停營業」的公告...
南台灣知名的精品百貨A+1由於不敵競爭，在高雄五家分店門口貼出「暫停營業」的公告，大門深鎖。記者劉學聖／攝影
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南台灣知名的精品百貨A+1由於不敵競爭，在高雄五家分店門口貼出「暫停營業」的公告...
南台灣知名的精品百貨A+1由於不敵競爭，在高雄五家分店門口貼出「暫停營業」的公告，許姓特助出面說明表達不捨。記者劉學聖／攝影
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南台灣知名的精品百貨A+1由於不敵競爭，在高雄五家分店門口貼出「暫停營業」的公告...
南台灣知名的精品百貨A+1由於不敵競爭，在高雄五家分店門口貼出「暫停營業」的公告，大門深鎖。記者劉學聖／攝影
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南台灣知名的精品百貨A+1由於不敵競爭，在高雄五家分店門口貼出「暫停營業」的公告...
南台灣知名的精品百貨A+1由於不敵競爭，在高雄五家分店門口貼出「暫停營業」的公告，員工忙著盤點，許多廠商聽聞立刻趕來搶搬存貨。記者劉學聖／攝影
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南台灣知名的精品百貨A+1由於不敵競爭，在高雄五家分店門口貼出「暫停營業」的公告...
南台灣知名的精品百貨A+1由於不敵競爭，在高雄五家分店門口貼出「暫停營業」的公告，員工忙著盤點，許多廠商聽聞立刻趕來搶搬存貨。記者劉學聖／攝影
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資遣勞工局創業
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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