高科大東馬招生 南向國家僑生校友二代返校

2018-04-24 14:54 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄科技大學去年起投入東馬古晉及詩巫地區的招生宣傳，今年四月再前進當地指標性模範中學，拜會位於東馬的古晉中華第一中學、衛理中學、公教中學，簽署合作協議，成功締結姊妹校。未來教師教學及學行優良僑生獎助學金等，都有其合作交流的長期計畫。高科大還到當地留台會所辦理「僑生入學管道說明會」，許多校友及家長都帶著孩子來，顯現新南向國家僑生校友第二代返校就學力已崛起。

高科大國際事務處國際長黃義俊、觀光管理系主任吳志康與兩岸暨僑生事務組長王志強等招生幹部，四月赴馬來西亞招生及姊妹校學術簽約。高科大將於今年8月舉辦大型馬來西亞國際夏令營，屆時有來自東馬各模範中學學生及師長數百人以上共襄盛舉，航班機票已受到航空公司關注。

高科大表示，這次除安排姊妹校簽約外，也參與各模範中學自辦的升學教育展，每場次都吸引3、400名學生參與，詢問升學資訊的人潮更是絡繹不絕。高科大還到當地留台會所辦理「僑生入學管道說明會」，在詩巫獨中董聯會會所、古晉留台會所各辦理1場，說明會中有許多僑生校友及家長帶著孩子出席聆聽，除了感念過去台灣政府及高科大對於僑生們的照顧外，相當肯定台灣技職高等教育環境，期許自己的孩子也能有機會去台灣就學，證明新南向國家僑生校友第二代返校就學力已崛起。