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影╱六龜寶中合唱團參賽傳佳音 勇奪全國歌謠特優獎

2018-04-23 20:08聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

高雄市六龜寶來國中天籟合唱團參加「全國師生鄉土歌謠」比賽，以魯凱情歌與布農組曲兩首曲目獲得原住民族語系「特優」獎，成軍以來最佳成績振奮全校師生，也讓他們距離今年暑假將在南非舉辦的「2018世界合唱比賽」更近一些。

寶來國中天籟合唱團成立2年，連拿兩屆全國音樂比賽男聲合唱優等獎與全國師生鄉土歌謠比賽原住民語系優等獎，上周參加「106 學年度全國師生鄉土歌謠比賽」獲得原住民語系組特優獎，鄉親得知好消息，在街上放鞭炮迎接返校師生。

今年全國競賽隊伍共27隊，寶來國中校內4成學生是原住民，要在全國原住民合唱團中勝出不容易。校方指出，今年合唱團準備魯凱情歌與布農組曲應戰，10分鐘內唱完，過程流暢無閃失，寶中跟其他5所學校同獲特優獎肯定。

寶來國中校長羅慶璋指出，開學日起，人人都是天籟合唱團的成員，無一例外，連身心障礙學生也登場參賽，優異成績讓大家興奮不已，感謝牙醫師陳俊志用心指導。

校方表示，寶中天籟合唱團與其他6所偏鄉學校合唱團合辦7校聯合音樂會，今年採售票模式，6月20日在高雄市立文化中心演出，每張門票售價1百元，希望大家購票入場，現場感受學生嘹亮美聲；7月9日到7月20日，合唱團有機會代表台灣參加南非2018世界合唱比賽，希望集資順利，大家可以如願成行。

高市六龜寶來國中合唱團參加全國師生鄉土歌謠競賽獲得特優獎。圖／寶來國中提供
高市六龜寶來國中合唱團參加全國師生鄉土歌謠競賽獲得特優獎。圖／寶來國中提供
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原住民語南非偏鄉學校
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