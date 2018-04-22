出生未滿1千克 生日差2天的雙胞胎姊妹走秀搶眼

2018-04-22 18:21 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



早產兒照顧不容易，高市一對5歲雙胞胎姊妹生日差2天，出生時體重未滿1千公克，在父母悉心呵護下健康成長，今天參加義大醫院早產兒「回娘家」活動，小姊妹跟其他早產兒同伴上台走秀，台下醫護人員欣慰不已。

早產兒是指懷孕週數滿20周、未滿37周的新生兒。義大醫院今天號召創院至今的早產兒返院慶賀，50名7個月至6歲的孩童「回娘家」，參加造型走秀與闖關遊戲。

走秀項目採評分競賽制，雙胞胎小慈與小晴手牽手上台，兩人落落大方，絲毫看不出她們出生時重量只有500公克與750公克，當時姊姊在家中緊急生產，妹妹送醫後才出生，所以名為雙胞胎，生日差了2天。

「每年生日都要吃兩次蛋糕」陳媽媽說，早產兒怕感染，親友探望小孩必須戴上口罩，被抱怨神經緊張；多年來，為小孩辭掉工作，重新學習幼保專業，全天候陪伴小孩，須比一般父母付出更多心力。

義大醫院兒童醫學部副部長吳建儀指出，早產兒肺部功能較差，須小心呼吸道細胞融合病毒感染以及腦室內出血，後者可能導致運動功能受損，孕婦若有早產跡象，盡速前往大醫院就醫，降低相關風險。