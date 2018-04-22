高市長參選人吳益政提政見 「市民搭大眾運輸免費」

2018-04-22 18:18 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



「我當市長，高雄市民搭乘高雄捷運、市公車、市區渡輪，全部免費！」高市議員、有意參選高雄市長的吳益政，今天提出「市民搭大眾運輸免費」、「共享電動自行車」等政見，宣示要在4年內讓高雄大眾運輸使用率從9%提升到20%。

今天是「世界地球日」，吳益政表示，高雄的二氧化碳與PM2.5都是「世界級」的，也影響了高雄市民的健康與平均壽命。

由於冬季空汙嚴重，高市府曾在去年底推出上下班時段捷運免費搭乘的政策，鼓勵民眾搭乘大眾運輸。雖然研究報告指出該項政策確實有助改善空汙，但因為經費規劃問題，沒有擴大辦理，他認為相當可惜，「對的事情，就應該想辦法持續下去。」

吳益政說，高雄每年交通罰款每年約有15到16億元，加上向企業收取的空汙費及停車收入，相當可觀，這筆經費應專款專用於加強公車路網和班次、建置和補助共享運具系統、和鼓勵民眾搭乘。