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高市長參選人吳益政提政見 「市民搭大眾運輸免費」

2018-04-22 18:18聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

「我當市長，高雄市民搭乘高雄捷運、市公車、市區渡輪，全部免費！」高市議員、有意參選高雄市長的吳益政，今天提出「市民搭大眾運輸免費」、「共享電動自行車」等政見，宣示要在4年內讓高雄大眾運輸使用率從9%提升到20%。

今天是「世界地球日」，吳益政表示，高雄的二氧化碳與PM2.5都是「世界級」的，也影響了高雄市民的健康與平均壽命。

由於冬季空汙嚴重，高市府曾在去年底推出上下班時段捷運免費搭乘的政策，鼓勵民眾搭乘大眾運輸。雖然研究報告指出該項政策確實有助改善空汙，但因為經費規劃問題，沒有擴大辦理，他認為相當可惜，「對的事情，就應該想辦法持續下去。」

吳益政說，高雄每年交通罰款每年約有15到16億元，加上向企業收取的空汙費及停車收入，相當可觀，這筆經費應專款專用於加強公車路網和班次、建置和補助共享運具系統、和鼓勵民眾搭乘。

「我當市長，高雄市民搭乘高雄捷運、市公車、市區渡輪，全部免費！」他說，透過這樣的政策，希望達到提升大眾運輸使用率、減少車禍件數與傷亡人數、增加行人與植樹空間三個目的。他也希望共享電動自行車能夠在高雄普及，補足大眾運輸最後一哩路，改善交通與環境的問題。

今天是「世界地球日」，高市議員、有意參選高雄市長的吳益政，今天提出「市民搭大眾運...
今天是「世界地球日」，高市議員、有意參選高雄市長的吳益政，今天提出「市民搭大眾運輸免費」等政見。記者蔡孟妤／翻攝
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今天是「世界地球日」，高市議員、有意參選高雄市長的吳益政，今天提出「市民搭大眾運...
今天是「世界地球日」，高市議員、有意參選高雄市長的吳益政，今天提出「市民搭大眾運輸免費」等政見。記者蔡孟妤／翻攝
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電動自行車捷運公車

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