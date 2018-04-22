那瑪夏螢火蟲太美 賞螢孩子相約明年再見

2018-04-22 18:04 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



高雄市那瑪夏正值螢火蟲季節，上山賞螢人數達到一萬人次，為感謝八八風災後社會大眾協助，那瑪夏區公所連續兩天邀請弱勢家庭小孩上山賞螢，滿天飛舞的螢火蟲讓小孩欣喜尖叫，不斷被導覽人員勸導「安靜一點」，全都捨不得下山。

那瑪夏是高雄山區著名的賞螢景點，今年賞螢季，共規劃達卡努瓦、北生明聯絡道路、樟樹林、舊民權國小、南沙魯、拉比尼亞等6條賞螢步道開放觀光，賞螢季將在30日結束。

那瑪夏公所農觀課指出，賞螢季以來，已有近萬人次上山賞螢，分兩天邀請社會局甲仙社福中心、旗山社福中心，以及高市飛揚協會旗山工作站，總共60位孩子上山賞螢，區長林民傑親自接待。

林民傑表示，飛揚教會王勝正牧師夫婦長年擔任那瑪夏區公所志工，八八風災後，那瑪夏深受各界支援及關心，近年螢火蟲復育有成，基於回饋立場邀請弱勢孩童上山賞螢，希望帶給孩子美好的童年回憶。

「螢火蟲再見，我明年還會再來！」旗山一名國小男童初次賞螢，看見螢火蟲興高采烈，企圖捕捉一隻帶回家，遭到家人制止後依依不捨，離去前蹲在草叢旁，輕聲向螢火蟲寶寶告別，這一幕讓領隊的社工人員印象深刻。